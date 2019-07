Vreme: sprva bo oblačno, čez dan se bo zjasnilo #video

Danes bo sprva pretežno oblačno, rahle padavine pa bodo povsod ponehale. Dopoldne se bodo oblaki trgali, popoldne bo povečini sončno. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo spremenljivo oblačno

V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V petek in soboto bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.