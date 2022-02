Vreme: prihaja ohladitev, dež in ponekod sneg

V petek dopoldne se bo povsod pooblačilo. Sredi dneva bodo že krajevne padavine, ki se bodo popoldne in zvečer okrepile in razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva med 800 in 1000 metri, zvečer pa se bo spustila na okoli 500 m nadmorske višine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem se bo popoldne in zvečer krepila burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, popoldne in zvečer se bo hladilo.

Foto: ARSO Meteo

Obeti

V soboto bo na zahodu povečini sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. V nedeljo bo na jugovzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod pretežno jasno. Še bo vetrovno. V ponedeljek bo pretežno jasno, veter bo slabel.