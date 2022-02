Vreme: delno jasno z meglo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Čez dan bo pihal veter severnih smeri, ki bo predvsem v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno, dopoldne bo v notranjosti Slovenije občasno povečana oblačnost. Čez dan bo še pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti

V četrtek bo pretežno jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter.

V petek se bo od zahoda postopno pooblačilo. Popoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile nad vso državo.