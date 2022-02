Danes ne pozabite na dežnike, oblačno in deževno bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno, dopoldne bo ponekod na zahodu že rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo na jugu spustila do okoli 500 metrov nad morjem. V torek se bo že razjasnilo, v drugi polovici tedna lahko pričakujemo več sonca.

Zjutraj in dopoldne bo pihal jugozahodnik, popoldne pa bo zapihal severni do severovzhodni veter. Sredi dneva bodo temperature od 6 do 13 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severa ohladilo, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh?

Ponoči se bo postopno razjasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije nekaj megle. Čez dan bo pihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -6, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem se bo ogrelo do 14 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo večinoma sončno. V sredo bo pihal severni, v četrtek pa jugozahodni veter.