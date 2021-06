Vreme: poglejte, kako se bo prihodnje dni ogrelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo večinoma sončno, popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije, predvsem v hribovitem svetu, pojavile posamezne nevihte. Temperatura se bo dvignila do 28 stopinj Celzija.

Petek bo večinoma sončen povsod po državi. Popoldne se bodo v notranjosti Slovenije, predvsem v hribovitem svetu na območju Alp, pojavile posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Sobota spremenljiva, spet bo toplo

Jutri bo dopoldne pretežno jasno, popoldne bo predvsem v severnih krajih spremenljivo oblačno vreme z nekaj nevihtami. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Nedeljsko vreme bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer. Tudi v ponedeljek bo vreme še nestanovitno.