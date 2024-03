Bližata se dve fronti, ponekod napovedane nevihte s sodro

Sloveniji se bližata dve fronti, ki nas bosta prešli v sredo in četrtek. Na zahodu države lahko pade tudi do sto milimetrov padavin, tudi veter bo okrepljen, dežnik pa je dobro imeti s seboj že danes.

Ob prehodu vremenske fronte in ob vplivu okrepljenega juga do jugovzhodnika lahko v popoldanskih urah, predvsem na jugovzhodu in vzhodu države, nastanejo posamezne nevihte s sodro, opozarjajo na spletni strani neurje.si.

Na Obali bo sprva pihal okrepljen jugo, ob prehodu fronte pozno popoldne pa jugozahodnik. Ob tem pričakujejo povišano valovanje morja, pri čemer so lahko ogroženi izpostavljeni deli obale. Tudi četrtek bo vetroven, napoveduje ARSO.

Po zadnjih napovedih lahko močnejši sunki vetra v sredo med 16. in 20. uro ter v noči na četrtek med 2. in 6. uro dosežejo hitrosti do 75 kilometrov na uro.

V četrtek bo na vzhodu suho in deloma sončno, drugod bo večinoma oblačno. Občasno bo deževalo.

Bo pa v sredo precej toplo, saj se bodo najvišje dnevne temperature, predvsem na vzhodu, približale 20 stopinjam Celzija kljub večinoma oblačnemu vremenu.

Tudi v petek kakšna ploha ni izključena, a naj bi nato vse do ponedeljka imeli stabilnejše vreme. Temperature bodo marsikje presegle 20 stopinj, lokalno se morda ogreje celo do 25 stopinj Celzija.