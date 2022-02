Vreme: izkoristite, kar se da

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec tedna in v začetku prihodnjega tedna bo pretežno oblačno vreme.

Foto: Thinkstock

Danes bo na severu in severovzhodu še delno jasno, drugod se bo od jugozahoda postopno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija.

Popoldne in zvečer bo ponekod na Primorskem in Notranjskem občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter.

V sosednjih krajih bo zmerno do pretežno oblačno, le v krajih severno in vzhodno od nas bo deloma jasno. Popoldne in zvečer bodo na območju Gorskega Kotarja občasno rahle padavine. V Kvarnerju bo pihal jugo.

V soboto nekaj dežja, toplo bo

V soboto bo sprva pretežno oblačno, rahle padavine na jugozahodu bodo dopoldne ponehale. Popoldne se bo povečini delno zjasnilo. Na Primorskem bo proti večeru prehodno zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, v severnih krajih malo pod 0, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem okoli 12 Celzija.

V krajih severno in zahodno od nas bo razmeroma sončno, drugod bo pretežno oblačno. Na severu Hrvaške bo dopoldne še rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala šibka burja.

Prihodnji teden še spremenljivo vreme

V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

V ponedeljek bo sprva oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod rahlo deževalo. Popoldne se bo od severa razjasnilo.