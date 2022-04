Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem se bo ogrelo do 16 stopinj Celzija.

V četrtek bo zjutraj pretežno jasno, nato pa bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Zvečer bo na Primorskem pričelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Konec tedna bo deževen

V noči na petek bo dež od juga zajel vso Slovenijo. V petek bo oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, krepil se bo jugozahodni veter.