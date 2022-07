Vreme: danes bo spet ...

Jutri bo sončno in vroče. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zahodnik. Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale prve nevihte.

Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri popoldne bodo najprej na severu krajevne nevihte.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Jutri bo sončno in vroče. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zahodnik. Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale prve nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 23, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo

V nedeljo in ponedeljek bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

V večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti

V noči na torek se bodo nevihte širile nad ostalo Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V notranjosti Slovenije se bo osvežilo. V sredo bo precej jasno.

Vremenska slika

Nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo sončno in vroče.

Jutri bo sončno in vroče, v krajih severno od nas bodo popoldne in zvečer krajevne nevihte.