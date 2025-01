Vreme ponekod povsem ponorelo, Arso: Danes je neobičajen dan

Dele Slovenije so v smeri od zahoda danes zajele obilnejše padavine, vremensko dogajanje pa so ponekod spremljali izrazito intenzivno deževje, močan veter ter celo grmenje in udari strel. V vzhodni Sloveniji je bilo medtem zelo toplo, v nekaterih krajih se je živo srebro povzpelo vse do 18 stopinj Celzija. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so današnji januarski dan zato označili za "neobičajen".

"Neobičajen januarski dan. Meja sneženja se je dvignila vse do 2.200 m, na vremenski postaji Kanin (2.260 m) pada dež s snegom. Na območju Julijskih Alp so padavine obilne. Na Voglu je od včeraj zjutraj padlo 170 mm padavin, večinoma dežja," so na družbenem omrežju X zapisali na Agenciji RS za okolje.

Glede na navedbe na družbenem omrežju Facebook je na Voglu zaradi obilnih padavin nastal "velik bazen vode" (vir).

Vremensko dogajanje so ponekod pospremili tudi močan veter, pred katerim je Arso opozarjal že danes zjutraj, grmenje in celo udari strel - mnogo teh. "Redko je konec januarja toliko strel. Nevihtna linija je že prešla osrednji del Slovenije. Pas neviht sega od Koroške do Notranjske," so zapisali pri Arsu.

Kot so še zapisali pri Arsu, kjer današnji dan - 28. januar - označujejo za "neobičajen januarski dan", je bilo v vzhodni Sloveniji, kjer je bilo padavin do zdaj le za vzorec ali pa jih sploh ni bilo, medtem za konec januarja zelo toplo. "V Rogaški Slatini, Jeruzalemu in na Letališču Cerklje ob Krki smo izmerili 18 °C," so zapisali.

V četrtek več sonca

Vremenoslovci za četrtek napovedujejo večinoma sončno vreme, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, petek pa bi lahko bil spet bolj oblačen z možnimi padavinami proti večeru, so še napovedali na Arsu.