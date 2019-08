Vpis v študentske domove mogoč le še danes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se izteče rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v prihodnjem šolskem letu. Študentje in dijaki morajo vlogo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddati na spletnem portalu eVŠ. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo na študij vpisali v jesenskem roku, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje.

V študijskem letu 2019/20 je razpisanih 12.145 mest za subvencionirano bivanje, za sprejem 4718 mest in 7403 za podaljšanje bivanja, 24 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito.

Višina subvencije za bivanje študentov za prihodnje leto znaša 21,50 evra na študenta za javne študentske in dijaške domove ter 32 evrov za zasebne študentske domove in bivanje pri zasebnikih s subvencijo. Cenzus za prejem subvencije pa je 2522,33 evra bruto mesečno na družinskega člana lani.

Informativno prednostno listo bodo študentski domovi na portalu eVŠ objavili do 15. septembra. Na uvrstitev med drugim vpliva materialni položaj družine študenta, oddaljenost študija od kraja stalnega prebivališča in morebiten težak socialen ali zdravstveni položaj. Točke bodo dodeljevali tudi uspešnejšim študentom in študentom, ki imajo otroka, piše v pravilniku za dodelitev subvencije.

Danes pa se izteka tudi vpis v prvi letnik za vse, ki so bili na fakultete sprejeti v prvem roku. Na dodiplomski in enoviti magistrski študij se je prijavilo 14.590 oseb, sprejetih jih je bilo 11.051. Vpisi na višje šole pa se bodo zaključili v sredo. Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta, podatki o prostih mestih bodo dostopni na eVŠ.