Voznik avtobusa, zaradi katerega otroci prvič vidijo morje #video

Amir je v preteklosti zbiral denar za operaciji za slepega otroka in otroka z rakom na hrbtenici. Poleg tega je z oblačili, obutvijo in pitno vodo pomagal ljudem, ki so v poplavah v Bosni izgubili svoje imetje.

Poleg vsega vsako leto vozi na morje otroke iz socialno ogroženih družin in prek socialnih medijev pomaga pri iskanju donatorjev za družine v stiski.

"Hvala, ker ste me pripeljali na morje"

V zadnjih dveh letih je dobrodelni voznik avtobusa na morje odpeljal že 300 otrok, številni do njih pa so morje videli prvič.

"Imel sem primer, ko je do mene prišla punčka, me prijela za roko in rekla: 'Hvala, gospod, ker ste me pripeljali na morje.'," se spominja Abdaković in pravi, da lepšega darila od nasmeha otroka, ki prvič vidi morje, ni. "Najraje bi se zjokal od sreče, ampak se zadržim," opisuje svoje izkušnje.

Pri njegovem dobrodelnem udejstvovanju mu je na pomoč prišla Zveza prijateljev mladine in Ljubljanski potniški promet, kjer so mu posodili avtobus za prevoz otrok.

Ker si skupaj z Zvezo prijateljev mladine želijo v prihodnje odpeljati na morje čim več otrok in jim omogočiti večdnevne počitnice, pripravljajo dobrodelni koncert, ki bo 21. februarja v ljubljanski Cvetličarni. Na koncertu se bodo zbirala sredstva za socialno ogrožene otroke.



Denar se bo zbiral s prodanimi vstopnicami, kot tudi s SMS-donacijami, ki jih že zbirajo. Za brezskrbne počitnice na morju lahko s poslanim SMS-sporočilom s ključno besedo CVET5 ali CVET1 na telefonsko številko 1919 pomagate tudi vi.