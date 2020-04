Vox populi: SDS daleč spredaj, LMŠ strmoglavila

Če bi bile volitve to nedeljo, bi podpora vladajoči stranki SDS Janeza Janše po raziskavi Vox populi padla s 23,5 na 22,5 odstotka. SDS bi vlado z zdajšnjimi partnerji (brez SMC) lahko oblikovala, saj bi skupaj z NSi in DeSUS dobila 45 poslanskih mest, s pomočjo SNS in manjšinskih poslancev pa bi imeli večino. Če bi podobno poskušali na levi, bi zbrali, skupaj z DeSUS, le 42 poslancev. Za vladanje bi potrebovali SNS ali NSi, ugotavlja časnik Večer.

Raziskava kaže, da se koalicijskim partnericam vstop v vlado ni obrestoval. Stranka NSi Mateja Tonina je zdrsnila pod pet odstotkov, DeSUS Aleksandre Pivec ostaja pod tremi - obema strankama bi se sicer uspelo uvrstiti v parlament -, brez kakršnihkoli možnosti pa je še naprej SMC Zdravka Počivalška, ki ima komaj enoodstotno podporo. Večjo podporo kot DeSUS in SMC ima SNS Zmaga Jelinčiča, navaja Večer.

Izrazito razočaranje nad odločitvami vodstva SMC

​Analiza podatkov po poročanju Večera pokaže zanimivost pri nekdanjih Šarčevih in zdajšnjih Janševih koalicijskih partnerjih. Križanje podatkov glede strankarske pripadnosti in podpore vladi pokaže, da tisti, ki so naklonjeni DeSUS, bolj podpirajo zdajšnjo vlado kot prejšnjo, tisti, naklonjeni SMC, pa so plebiscitarno podpirali prejšnjo vlado, trenutne pa ne niti tretjinsko. Razočaranje nad odločitvami vodstva SMC je torej izrazito, povzema Večer.

Skupina tistih državljanov, ki ne vedo, koga bi volili, ali na volitve ne bi šli, se je od preteklega meseca okrepila. Ta volilni bazen se je z marčevskih 30 odstotkov povišal na aprilskih 40 odstotkov, navaja Večer.

Bistvenih sprememb pri drugih strankah ni

Pri drugih strankah bistvenih sprememb po poročanju Večera ni. SD Dejana Židana ostaja med osmimi in devetimi odstotki, Levica Luke Mesca pa pri šestih. SAB Alenke Bratušek je pod odstotkom, prav tako SLS Marjana Podobnika.

Najnovejše merjenje priljubljenosti slovenskih politikov je padlo globoko v čas pandemije, kar je očitno vplivalo na porast priljubljenosti najbolj izpostavljenih politikov. Borut Pahor ostaja osamljen na čelu razpredelnice pred Pivčevo. Šarec je tretji, sledi mu komisar Janez Lenarčič. Janša se je dvignil na razpredelnici in je osmi, močno pa je padel Anže Logar. Padel je tudi Mesec, ki je pri samem dnu razpredelnice, še navaja Večer.

Vox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer, izvaja pa ga agencija Ninamedia. Spletna raziskava je potekala med 14. in 16. aprilom, anketirali so 700 ljudi.