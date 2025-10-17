Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
17. 10. 2025,
10.50

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
Brigitte Bardot

Petek, 17. 10. 2025, 10.50

42 minut

Brigitte Bardot v bolnišnici, njeno stanje je resno

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Brigitte Bardot | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Legendarna francoska aktivistka in borka za pravice živali je že tri tedne v bolnišnici, kjer so jo "zaradi resne bolezni" operirali.

Igralka in aktivistka Brigitte Bardot je že tri tedne v zasebni bolnišnici v Toulonu, nedaleč od svojega doma v Saint-Tropezu. Kot poročajo Nice-Matin in drugi lokalni mediji, ima resne zdravstvene težave in so jo v bolnišnici "zaradi resne bolezni" operirali. 91-letnica naj bi bolnišnico sicer v nekaj dneh zapustila, a je njeno zdravstveno stanje skrb vzbujajoče, še poročajo.

Brigitte Bardot je igrala v več kot 50 filmih, nato pa se je pri le 39 letih umaknila izpred kamer in svoje življenje posvetila boju za dobrobit živali. Poročila se je štirikrat, najprej z režiserjem Rogerjem Vadimom, nato z igralcem Jacquesom Charrierjem, s katerim ima sina Nicolasa, njen tretji mož je bil milijonar Gunther Sachs, četrti pa poslovnež in politični svetovalec Bernard d'Ormale, s katerim je poročena od leta 1992.

Brigitte Bardot
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.