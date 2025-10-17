Brigitte Bardot v bolnišnici, njeno stanje je resno

Legendarna francoska aktivistka in borka za pravice živali je že tri tedne v bolnišnici, kjer so jo "zaradi resne bolezni" operirali.

Igralka in aktivistka Brigitte Bardot je že tri tedne v zasebni bolnišnici v Toulonu, nedaleč od svojega doma v Saint-Tropezu. Kot poročajo Nice-Matin in drugi lokalni mediji, ima resne zdravstvene težave in so jo v bolnišnici "zaradi resne bolezni" operirali. 91-letnica naj bi bolnišnico sicer v nekaj dneh zapustila, a je njeno zdravstveno stanje skrb vzbujajoče, še poročajo.

Brigitte Bardot je igrala v več kot 50 filmih, nato pa se je pri le 39 letih umaknila izpred kamer in svoje življenje posvetila boju za dobrobit živali. Poročila se je štirikrat, najprej z režiserjem Rogerjem Vadimom, nato z igralcem Jacquesom Charrierjem, s katerim ima sina Nicolasa, njen tretji mož je bil milijonar Gunther Sachs, četrti pa poslovnež in politični svetovalec Bernard d'Ormale, s katerim je poročena od leta 1992.