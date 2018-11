Vojaki po skupnih pogajanjih še na usklajevanje z Morsom

V pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja so vključeni tudi vojaki, ki nimajo možnosti stavke. Kot pravi Marjan Lah iz sindikata ministrstva za obrambo, je tako kot za preostale zaposlene, uvrščene do 26. plačnega razreda, tudi za vojake predviden dvig za en plačni razred. Za nekatera delovna mesta v vojski so uskladili dvig za dva plačna razreda.

Sindikat vojakov in uslužbencev Mors je v pogajanjih sodeloval v okviru koordinacije stavkovnih odborov dela sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Ta z vladnimi pogajalci sicer še ni dosegla dogovora, a so pogovori v sklepni fazi. Ker so bile pooblaščene uradne osebe vključene v prvi del odprave plačnih anomalij, je prvotni vladni predlog zanje predvideval, da bi ostali na istem, a so se nato tudi pri njih dogovorili o dvigu za en plačni razred.

S predstavniki ministrstva naj bi se sestali v ponedeljek

V tem delu so zadovoljni, je poudaril sekretar sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah, a dodal, da bo za končno oceno izpogajanega treba še počakati. Delovna mesta v Slovenski vojski se namreč v plačne razrede uvrščajo z uredbo, ki jo sprejme vlada. Predlog delovnih mest, kjer bi zaposleni pridobili dva plačna razreda, bodo tako še pregledali z ministrstvom za obrambo. Sestali naj bi se predvidoma v ponedeljek.

Kot je opozoril Lah, so v letu 2017, ko naj bi odpravljali anomalije, v resnici povzročili nove in porušili nekatera notranja razmerja v Slovenski vojski. Predlagane izjeme po njegovih besedah kažejo, da to zdaj na nek način prepoznava tudi vladna stran, čeprav s tem, kar so izpogajali, še ne vzpostavljajo nazaj strukture, ki je bila porušena z lansko uredbo, ki je bila sprejeta kljub nasprotovanju sindikatov. Da so se takrat pojavile še večje anomalije, je po njihovem mnenju krivo prejšnje vodstvo ministrstva.

Kot je pojasnil, so dvig za dva plačna razreda zahtevali tudi za operaterje v regijskem centru za obveščanje, za katere želijo izhodiščno uvrstitev v 24. plačni razred, kot naj bi to po novem veljalo za vojake, a je za zdaj za operaterje v regijskem centru predviden le dvig za en plačni razred.