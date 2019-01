Vogel: Naravnega snega ni, umetnega ne morejo pridelati #video

Zima skoraj brez snega na Voglu ne bo več težava. Kmalu bodo dobili zeleno luč za umetno zasneževanje, ker se je v zakonu spremenilo besedilo o Triglavskem narodnem parku, so poročali v informativni oddaji Danes na Planet TV. Trenutno so v fazi pridobivanja dokumentacije in dovoljenj za zbiralnik vode, ki bo omogočal zasneževanje, hkrati pa posodabljajo tudi žičniško opremo.

Največ snega imajo na Ribniškem Pohorju, Rogli in Golteh

Medtem ko smučišče skoraj v celoti sameva in čaka na sneg, pa je popolnoma drugače v otroškem parku. Ta je poleg ene odprte proge in restavracije z lepimi razgledi te dni najbolj oblegan. Če so v lanskem letu do današnjega dne zabeležili že 60 smučarskih dni, so jih letos našteli že za polovico manj.

Vogel sicer ni edino slovensko smučišče, ki se v teh dneh spopada s pomanjkanjem snega in zato s slabo smučarsko sezono. Največ snega med vsemi slovenskimi smučišči trenutno premore Ribniško Pohorje z 81 centimetrov debelo snežno odejo. Sledita Rogla in Golte, kjer imajo 60 centimetrov snega in je odprta večina prog. Sledita Krvavec s 50 in Kranjska Gora s 40 centimetri snega, smučanje je mogoče na večini prog.

Trend milih zim se pri nas nadaljuje



Letošnja zima pri nas sicer sledi nekajletnemu trendu milih zim. Takšni sta bili zimi leta 2016 in 2014, drugo si bomo sicer zapomnili po katastrofalnem žledu. Precej izstopa tudi zima iz leta 2013, ko je sneg zapadel že konec oktobra, snežilo pa je tudi marca, ko je pritisnil tudi močan mraz. Drug ekstrem je zima iz leta 2008, ko so termometri konec februarja namerili kar 18 stopinj nad ničlo.