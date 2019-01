V Avstriji do konca tedna pričakujejo kar tri metre novega snega #foto #video

Zaradi močnega sneženja ponekod v Avstriji in Nemčiji še vedno vladajo izredne zimske razmere. V nekaterih delih Avstrije do ponedeljka pričakujejo kar tri metre novega snega, oblasti pa svarijo prebivalce pred nevarnostjo snežnih plazov. Obsedno stanje zaradi snega vlada tudi na Bavarskem, kjer so številni kraji odrezani od sveta, na stotine ljudi pa je ujetih v svojih domovih.

Tako je Avstrijec zimske službe opozoril, da se pod kupom snega skriva avtomobil. Vir: Facebook

Po poročanju avstrijskih medijev vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko do ponedeljka v zveznih deželah Predarlska, Tirolska, Solnograška, Zgornja Avstrija in Štajerska zapadlo tudi do tri metre novega snega.

Plaz v St. Antonu zasul 16-letnega smučarja

Močno sneženje pri naših severnih sosedih se medtem nadaljuje, v nekaterih delih države je v noči na sredo zapadlo 60 centimetrov novega snega. Na Predarlskem so stopnjo nevarnosti plazov dvignili na drugo najvišjo, v severnem delu avstrijske Štajerske pa je nevarnost proženja snežnih plazov na najvišji stopnji.

Snežne razmere so zahtevale tudi novo smrtno žrtev. V smučarskem središču St. Anton je plaz zasul 16-letnega smučarja, ki je z bratom in staršema smučal izven urejenega smučišča. Kljub hitremu prihodu reševalcev fanta niso uspeli rešiti, medtem ko ostali člani družine niso bili poškodovani.

Zaradi velike količine snega je več gospodinjstev na Tirolskem ostalo brez električne energije. Foto: Reuters

V zvezni deželi Spodnja Avstrija je pred tem umrl učitelj smučanja, ki je padel v pet metrov globok nanos snega, skupina šolarjev, ki jo je učil, pa ga ni mogla rešiti.

Nova obilna snežna pošiljka

Nevarnost plazov ostaja visoka tudi na Tirolskem, vendar so razmere po poročanju medijev pod nadzorom. Zaradi podrtega drevja je bila v omenjeni zvezni deželi danes zaprta avtocesta pri kraju Kirchbichl. Okoli tisoč gospodinjstev, tudi v Innsbrucku, je danes dopoldne začasno ostalo brez elektrike. Izpadi električne energije so mogoči tudi čez dan.

Na Predarlskem bi lahko do četrtka zapadlo do pol metra novega snega. Druga najvišja stopnja nevarnosti je tudi v gorah na Solnograškem, kjer bo po napovedih vremenoslovcev do večera ponekod zapadlo od 40 do 80 centimetrov novega snega.

V Avstriji je v zadnjih dneh zapadlo ogromno snega. Foto: Reuters

Na nadmorski višini nad 2.200 metri je mogoče pričakovati obsežne plazove, ki bi lahko poškodovali zgradbe in gorske poti. Plazenje je mogoče tudi pod 1.400 metri nadmorske višine. Stopnjo nevarnosti plazov bi lahko v nekaterih predelih gora dvignili na najvišjo.

Zaradi izrednih zimskih razmer so prebivalci v nekaterih krajih dobesedno odrezani od sveta in ujeti v lastnih domovih. Foto: Reuters

Izredno stanje je tudi v Nemčiji. Na Bavarskem je več sto prebivalcev v krajih, ki so zaradi velike količine snega odrezani od sveta, ujetih v svojih domovih. Ponekod so oblasti razglasile izredne razmere, po napovedih vremenoslovcev bo sneg padal do petka.

Na Slovaškem pod plazom umrl smučar

Na severu Slovaške pa je danes pod snežnim plazom umrl smučar. 40-letni domačin je bil v skupini smučarjev, ko ga je odnesel plaz. Helikopter zaradi slabega vremena ni mogel poleteti, zato so morali gorski reševalci do ponesrečenca peš. Ko so prispeli tja, so drugi smučarji ponesrečenca že izkopali izpod snega. Skupaj z reševalci so ga poskušali oživiti, a neuspešno.

Ponekod na Hrvaškem zapadlo do 40 centimetrov novega snega

Novega snega so se medtem razveselili v Dalmaciji, kjer snežne padavine sicer niso ravno pogoste.

V obalnih mestih na Hrvaškem je začelo snežiti v torek popoldne, snežilo pa je tudi ponoči. Sneg in nizke temperature so bili posledica sredozemskega ciklona.

Sneg je pobelil tudi obalna kraja Omiš in Split, snežilo je tudi v Dugopolju in velikem delu Zagorja.

Ponekod je zapadlo do 40 centimetrov snega, zimske službe pa so na teren poslale 30 vozil. V Imotskem so zaradi neprevoznih cest zaprli 11 osnovnih šol.