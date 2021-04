Vodja preiskave na NPU nezakonito zadrževal tajno pridobljene podatke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na policiji so nam potrdili, da je bilo enemu od vodij preiskave na NPU izdano pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ker tožilstvu ni predal vseh tajno pridobljenih podatkov. Po naših informacijah gre za istega kriminalista, za katerega je predsednik SNS Zmago Jelinčič lani jeseni v državnem zboru dejal, da si je od preiskovanca izposodil šest tisoč evrov za navidezen nakup droge, a naj denarja ne bi vrnil.

Kriminalist Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) je po naših podatkih pri preiskavi ene od zadev, povezanih s preprodajo mamil, zadržal CD s skopiranimi podatki, ki bi jih moral predati tožilstvu.

Policija: Ni upošteval navodil šefinje NPU Petre Grah Lazar

"V zvezi z vašim zaprosilom potrjujemo, da je bilo 6. 4. 2021 v skladu s prvim odstavkom 85. člena zakona o delovnih razmerjih enemu od vodij preiskave v Nacionalnem preiskovalnem uradu izdano pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ker ni ravnal v skladu z naročilom v. d. direktorja NPU in ni poskrbel, da bi se ravnalo v skladu s 153. členom zakona o kazenskem postopku," so nam sporočili s policije in dodali:

"Pisno opozorilo je sicer povezano z ugotovitvami strokovnega nadzora Službe generalnega direktorja policije na NPU, pri čemer pa v predmetni zadevi še poteka notranjevarnostni postopek, zato vam več podatkov ne moremo posredovati."

153. člen zakona o kazenskem postopku med drugim pravi: (1) Po prenehanju uporabe ukrepov iz 149.a, 149.b, 149.c, 150., 150.a, 150.b, 151., 155. in 155.a člena tega zakona mora policija vse izvode posnetkov, sporočil in vse predmete, pridobljene z uporabo teh ukrepov, skupaj s poročilom, ki obsega povzetek zbranih dokazov, predati državnemu tožilcu. (2) Državni tožilec celotno gradivo, zbrano z ukrepi, ki jih je odredil preiskovalni sodnik, preda preiskovalnemu sodniku; ta pa preizkusi, ali so se ukrepi izvajali na način, kot so bili odobreni.

Pri ukrepih iz zgoraj navedenih členov zakona gre za zbiranje podatkov:

- s tajnim opazovanjem,

- z nadzorom elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem ter kontrolo in zavarovanje dokazov o vseh oblikah komuniciranja, ki se prenašajo v elektronskem komunikacijskem omrežju,

- s kontrolo pisem in drugih pošiljk,

- s kontrolo računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost,

- s prisluškovanjem in snemanjem pogovorov s privolitvijo vsaj ene osebe, udeležene v pogovoru,

- s prisluškovanjem in opazovanjem v tujem stanovanju ali drugih tujih prostorih,

- z navideznim odkupom, navideznim sprejemanjem oziroma dajanjem daril ali navideznim jemanjem oziroma dajanjem podkupnine.

Isti kriminalist v središču pozornosti že lani jeseni

Po naših informacijah je opomin pred odpovedjo dobil kriminalist, za katerega je predsednik SNS Zmago Jelinčič lani jeseni v državnem zboru dejal, da si je od preiskovanca izposodil šest tisoč evrov za navidezen nakup droge, a naj denarja ne bi vrnil. Kot je Jelinčič zapisal v svojem poslanskem vprašanju notranjemu ministru Alešu Hojsu, naj bi šlo za Boštjana Mlačnika.

Hojs je takrat dejal, da izpoved neposredno oškodovane osebe potrjuje resničnost opisanega dogodka, čeprav je policija trdila, da ni odkrila okoliščin, ki bi kazale na to, da je do dogodka sploh prišlo.

Primer preiskuje tudi specializirano državno tožilstvo

Po ministrovih besedah je zadevo pod drobnogled vzelo tudi Specializirano državno tožilstvo (SDT), na katero smo naslovili novinarska vprašanja o tem, do kakšnih ugotovitev so prišli.

"Zaradi varstva tajnosti postopka in osebnih podatkov vam v tej fazi postopka ne moremo posredovati želenih informacij," so nam sporočili.