Vlak trčil v tovornjak, ki je ostal ujet med zapornicama

Železniška proga Ljubljana Vižmarje-Medvode, ki je bila zaradi naleta potniškega vlaka na tovorno vozilo na postaji Medvode zaprta, je znova odprta. Do naleta je prišlo, ker se vlak ni uspel pravočasno ustaviti pred tovornjakom, ki ni upošteval cestnoprometnih pravil in je stal med zaprtima zapornicama, so pojasnili na Slovenskih železnicah.