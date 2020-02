Vlak na Rodici trčil v 20-letnico

V dopoldanskih urah je na železniški progi med Domžalami in Kamnikom vlak trčil v 20-letnico, ko je ta prečkala tire na nezavarovanem prehodu na Rodici. Huje poškodovano slovensko državljanko so odpeljali v ljubljanski klinični center, njeno življenje je ogroženo. To je že druga nesreča na tem območju v zadnjih pol leta.

Danes okoli 10.30 je vlak iz smeri Domžal trčil v 20-letnico, ko je ta poskušala nepravilno prečkati tire na nezavarovanem območju. 20-letnico, ki je med nesrečo utrpela hujše poškodbe, so odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Nesreča nima znakov kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Pred pol leta vlak trčil v mladoletno osebo

Sicer pa je to že druga nesreča v pol leta. Spomnimo, da je avgusta lani vlak na železniški progi med Duplico in Kamnikom iz smeri Ljubljane trčil v mladoletno osebo. Kot so takrat sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je mladoletna oseba, ki je bila v skupini drugih mladoletnikov, preveč približala tirom. Po trku so hudo poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.