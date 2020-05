Vladna koalicija v širši sestavi na Brdu pri Kranju o aktualnih zadevah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsedniki koalicijskih strank, ministri, generalni sekretarji, vodje poslanskih skupin in poslanci po informacijah STA na Brdu pri Kranju razpravljajo o aktualnih zadevah. Koalicijske partnerje ta teden v DZ čaka tudi nadaljnja razprava o nabavi zaščitne opreme za epidemijo in pričakovati je, da bodo v času očitkov poskušali strniti vrste.

Koalicija je bila v zadnjih tednih deležna številnih očitkov na račun nabave zaščitne in druge opreme, potrebne v času epidemije novega koronavirusa. Poslanci bodo ta teden obravnavali poročilo, ki ga je glede tega pripravila vlada in ga poslala tudi organom pregona. V poročilu sicer s prstom pokažejo zlasti na odgovornost nekdanje vlade oz. nekdanjega premierja Marjana Šarca, piše STA.

Gospodarske napovedi so neugodne

Vladna koalicija medtem pripravlja in sprejema tudi številne ukrepe za blaženje posledic epidemije. Dva zakonodajna svežnja pomoči državljanom in gospodarstvu sta že pod streho, napovedali pa so tudi nadaljnje ukrepe.

Pričakovati je namreč gospodarsko in socialno krizo, napovedi so zelo neugodne. Neuradno naj bi se koalicijski partnerji danes na Brdu pri Kranju posvečali tudi tej temi, poroča STA.