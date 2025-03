Vlada v spremembe omrežnine, ki bi bile v prid lastnikom sončnih elektrarn

Ministrstvo za energijo želi z noveliranjem zakona o oskrbi z električno energijo podrobneje določiti načela pri določitvi metodologije za obračun omrežnine. Med drugim naj bi sistem spodbujal proizvodnjo iz OVE in samooskrbo, večje spremembe pa naj bi se uvajale postopno in ob upoštevanju načel preprostosti, pravičnosti in sorazmernosti.

Kot je razvidno iz predloga novele zakona o oskrbi z električno energijoi, bi dodatno določili, da Agencija za energijo metodologijo obračunavanja omrežnine predpiše na način, ki spodbuja med drugim energetsko učinkovitost in vključevanje proizvodnje električne energije v manjšem in večjem obsegu iz obnovljivih virov (OVE), učinkovitost elektrooperaterjev pri izvedbi njihovih načrtov za razvoj omrežja, samooskrbo naložbe v nove oz. inovativne tehnologije ter učinkovitost uporabe sistema.

Spremembe omrežninskega akta do novembra

Pri tem bi morala agencija v primeru uveljavljanja večjih sprememb upoštevati načela preprostosti, pravičnosti, sorazmernosti in postopnosti.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo predlaga, da bi DZ zakonski predlog obravnaval po skrajšanem postopku. Po pisanju današnje izdaje časnika Delo si ministrstvo obeta, da bi do sprememb omrežninskega akta, ki ga sprejme agencija, prišlo do začetka prihodnje omrežninske zimske sezone, ki se začne novembra.

Do zakonskega posega v omrežnino je prišlo že v minuli zimski sezoni, ko je koalicija določila, da se za januar in februar omrežnina za gospodinjske odjemalce v najdražjem časovnem bloku obračunava po tarifah za drugi najdražji blok.

Kot so utemeljevali ob sprejemanju zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce, je novi omrežninski sistem v zimski sezoni nesorazmerno zvišal strošek omrežnine predvsem za tiste odjemalce, ki so ob spodbudi države vlagali v zelene tehnologije, denimo sončne elektrarne in toplotne črpalke. Poleg tega bi moral biti prehod na novi sistem postopen ter z manjšo razliko v stroških med zimsko in poletno sezono, sistem je tudi prezapleten za običajnega uporabnika, so očitali.

Oprostitev za baterijske hranilnike

Novela zakona o oskrbi z električno energijo bi po predlogu med drugim uvedla tudi možnost delne ali popolne oprostitve plačevanja omrežnine za črpalne hidroelektrarne in baterijske hranilnike, ki so neposredno priključeni na omrežje. Določilo torej ne bi veljalo za hranilnike, ki so priključeni znotraj instalacije uporabnikov. V praksi so neposredno na omrežje priključeni le večji hranilniki, v gradivu pojasnjuje ministrstvo.

Prinesla naj bi tudi nekatere spremembe na podlagi evropskih direktiv, med drugim pravico do souporabe energije na podlagi pogodbe (angl. energy sharing), možnost prožne priključitve, če polna priključitev ni mogoča, pravico odjemalcev do pogodbe s fiksno ceno vsaj za eno leto ter možnost začasne kontrole cen za dobavo električne energije gospodinjstvom, malim poslovnim odjemalcem ter malim in srednjim podjetjem v primeru krize pri oskrbi z energijo.