Vlada potrdila sporazum z visokošolskim sindikatom

Vlada je na današnji seji sklenila sporazum o spremembah in dopolnitvah stavkovnega sporazuma, ministra za javno upravo Franca Propsa, ministra za finance Klemna Boštjančiča in ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča pa pooblastila za podpis omenjenega sporazuma.

Ker so zaradi avgustovskih poplav nastale posledice na javnofinančnem področju, zaradi česar je prišlo do zamika prenove plačnega sistema javnih uslužbencev, je bila potrebna sprememba glede nerealiziranih II. in III. točke stavkovnega sporazuma, sklenjenega med vlado in visokošolskim sindikatom.

Osnutek sporazuma sprememb in dopolnitev stavkovnega sporazuma je bil med vladno pogajalsko skupino in visokošolskim sindikatom parafiran 19. januarja letos.

Vlada je sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti

Sprejela je tudi sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini z namenom celovitega zmanjšanja poplavne ogroženosti urbaniziranih območij. Prostorske ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti se, kot so navedli v sporočilu za javnost, načrtujejo v Spodnji Savinjski dolini na območju Mestne občine Celje ter občin Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Šmartno ob Paki, Tabor in Vransko. V postopku državnega prostorskega načrta načrtujejo izgradnjo suhih zadrževalnikov ob Savinji in Bolski, ureditve strug in nasipov ob Savinji na območju Vrbja, ob Bolski in Perišnici v Latkovi vasi, ob Bolski na območju Kaplje vasi, Dolenje vasi, Prebolda, Lapurja in Gomilskega, ob Ložnici ter drugih potrebnih nasipov.

V načrtu je tudi umestitev večnamenskih mokrih zadrževalnikov, na primer Vršca in Gozdnice, ter proučitev povečanja kapacitet večnamenske akumulacije Žovnek in drugih ureditev za zagotavljanje namakanja kmetijskih zemljišč.

V načrt so umestili še izgradnjo in preureditev gospodarske javne infrastrukture ter vse druge potrebne spremljajoče ureditve, povezane z že načrtovanimi ureditvami, ki so potrebne za njihovo izgradnjo in delovanje. Za državni prostorski načrt se v skladu z določbami izvede celovita presoja vplivov na okolje.