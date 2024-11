Vlada je na današnji redni seji sprejela program omejevanja porabe alkohola in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola za obdobje od leta 2025 do leta 2026.

Program omejevanja porabe alkohola je predlog prvega takšnega programa v Sloveniji, ki si prizadeva za okrepitev medresorske razsežnosti in vzpostavitev organiziranega procesa vodenja alkoholne politike v Sloveniji, so sporočili z ministrstva.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo programa, v katero so bili aktivno vključeni predstavniki vseh pristojnih ministrstev in tudi predstavniki nevladnih organizacij na področju alkohola.

Na seji so kot glavne cilje programa navedli zmanjševanje posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola, izboljševanje družbene ozaveščenosti o posledicah rabe alkohola in o ukrepanju države, celovito spremljanje pitja alkohola v Sloveniji, zagotovitev boljšega povezovanja in informiranja med pomembnimi deležniki na področju alkoholne politike ter zagotovitev finančnih virov in usposobljenih kadrov za izvajanje alkoholne politike.

Program vsebinsko razdelili na devet področij

Med njimi so sistematično zbiranje in pretok informacij pri izvajanju alkoholne politike, ukrepi državnih institucij za izvrševanje zaporne kazni in ukrepi glede vožnje pod vplivom alkohola.

Sledijo jim še ukrepi za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, cena alkohola, dostopnost alkohola, omejitev sponzorskih aktivnosti in promocije alkoholnih pijač, preprečevanje negativnih posledic pitja in opijanja ter spremljanje in nadzor alkoholne politike, še piše STA.