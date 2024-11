Čista nula, čista vest

Foto: Zavod Varna pot

Vozniki se pogosto ne zavedajo tveganja, ki ga prevzamejo, ko vozijo pod vplivom alkohola, saj ne doživijo prometne nesreče vsakič, ko pijejo in vozijo. Zato pogosto menijo, da pri vožnji pod vplivom alkohola ni nevarnosti, in tveganje ponavljajo.

Resnica pa je povsem drugačna. Alkohol povzroča očitne spremembe v vedenju, saj vpliva na skoraj vse fizične sposobnosti, ki so potrebne za varno vožnjo, kot so sposobnost zaznavanja okolice, razmišljanja in odločanja ter hitrosti reakcij in gibanja. Preprosto povedano: če pijemo alkohol, naš um in telo ne sodelujeta tako učinkovito kot sicer. Kako je to videti na cesti? Počasneje opazimo prometne znake, druge avtomobile ali pešce. Poslabša se sposobnost razmišljanja in presojanja, na primer, kako hitro vozimo ali kako daleč je ovinek. Alkohol vpliva tudi na naša dejanja – težje vzdržujemo pravilno hitrost, vozimo po sredini pasu ali se pravočasno ustavimo.

Ko uživamo alkohol, vsaka stopnja našega razmišljanja in odzivanja postaja počasnejša in manj zanesljiva, kar močno poveča tveganje za prometne nesreče. Predvsem nevarno je to tveganje za neizkušene voznike ali občasne pivce, saj se pri njih poveča že pri nižji ravni alkohola v krvi.

Foto: Zavod Varna pot Koncentracijo alkohola pri posamezniku merimo v krvi (enota g/kg alkohola v krvi) ali izdihanem zraku (enota mg/l izdihanega zraka), preprosto pa lahko količino popitega alkohola merimo v mericah oz. enotah.



Eno enoto zaužijemo z na primer enim decilitrom vina, 2,5 decilitra piva ali 0,3 decilitra žgane pijače in vsebuje približno deset gramov čistega alkohola (etanola). Ta se v telesu porazdeli po tekočini. Pri moškem je to približno 70 odstotkov njegove teže, pri ženski pa 60 odstotkov. Je pa količina alkohola v krvi (opitost) odvisna tudi od drugih dejavnikov: starosti, telesne teže, splošne fizične pripravljenosti, presnove in navajenosti na alkohol. A vpliv določene količine alkohola na posameznika in njegovo ravnanje v prometu je podoben.

KOLIČINA ZAUŽITEGA ALKOHOLA VPLIV NA POSAMEZNIKA V PROMETU 0,2 g/kg (0,09 mg/l) Občutek sproščenosti (rahlo zavrta možganska aktivnost).

Poslabšana sposobnost ocenjevanja gibajočih se luči in razdalj. Nismo sposobni pravilno oceniti razdalje do vozil. 0,3 g/kg (0,14 mg/l) Zmanjšana sposobnost globinskega opazovanja (nepravilno ocenjevanje razdalje). Vozimo s prekratko varnostno razdaljo.

Tvegamo s prehitevanjem. 0,5 g/kg (0,24 mg/l) Zmanjšan nadzor in izguba zavore (večja pripravljenost na tveganja).

Zmanjšano zaznavanje razdalj in objektov.

Pojav rdeče slepote.

Poslabšana sposobnost hitrega preskakovanja pogleda in prilagajanja svetlobnim spremembam.

Zmanjšana pozornost in zmožnost pravočasnega odzivanja.

Motnje ravnotežja. V ovinek pripeljemo s preveliko hitrostjo.

Težje zaznamo rdečo signalizacijo.

Luči nasproti vozečega avtomobila nas lahko začasno oslepijo.

Podaljša se pot ustavljanja, saj kasneje pritisnemo na zavoro. 1,0 g/kg (0,48 mg/l) Močno zmanjšana sposobnost koncentracije in koordinacije.

Zoženo vidno polje.

Zaznavanje in ocenjevanje globine prostora zmanjšana za polovico. Ne moremo več pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in kaj z desne strani.

Ne odzivamo se več na določene nevarnosti.

Vir: Bilban, M.(2014). Ocenjevanje sposobnosti za vožnjo avtomobila. V Bilban M. in Zupan, A. (ur.)

Verjetnost odgovornega vedenja pri posamezniku, ki ne prepozna resnosti položaja ali potrebe po ukrepanju, je majhna. V Sloveniji pitje alkohola ni le del praznovanj, temveč pogosto tudi običajnih družabnih trenutkov, zato radi rečemo, da smo "mokra družba". Ta kultura ne pozna le lahke dostopnosti alkohola, temveč tudi skrb vzbujajoče dejstvo, da ga pogosto uživajo mladoletni. Takšna praksa povečuje tveganje za številne nevarnosti – od alkoholizma in zdravstvenih težav do nasilja in prometnih nesreč. Zadnje ne vpliva le na posameznike, temveč na celotno družbo. Kako? Se vam zdi podatek, da je v Sloveniji leta 2023 v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, življenje izgubilo 21 ljudi (od skupno 82 smrtnih žrtev na slovenskih cestah), dovolj zgovoren? Kaj pa dejstvo, da za vsako žrtvijo stoji krog 110 žalujočih bližnjih, sodelavcev, prijateljev, reševalcev, policistov …? Menite, da je nujno, da se kot skupnost začnemo soočati s posledicami? Na Zavodu Varna pot se, zato smo razvili več preventivnih programov, ki z ozaveščanjem in izobraževanjem oblikujejo bolj odgovoren odnos do alkohola.

Mladim prijazna preventiva

Foto: Zavod Varna pot Smo veliki zagovorniki preventive, zato skupaj z mnogimi podporniki izvajajmo akcije Čista nula, čista vest po celotni Sloveniji. Eden glavnih ciljev projekta Čista nula, čista vest je spodbuditi (mlade) voznike k odgovornemu ravnanju v prometu in zavedanju, da vožnja in alkohol ne gresta skupaj. Prek aktivnosti na prireditvah in festivalih, kjer se predvideva uživanje alkohola in drog, moderatorji Zavoda Varna pot (mlade) ozaveščajo o nevarnostih in tveganjih, ki jih prinaša vožnja pod vplivom alkohola. Ključno je, da udeležence spodbujamo k načrtovanju varnega prevoza domov – z uporabo javnega prevoza, taksijev ali treznih prijateljev/partnerjev. Nagovarjamo prav vse udeležence v prometu, od pešcev in kolesarjev do voznikov, saj lahko vinjen udeleženec v vsaki vlogi ogroža svojo varnost in varnost drugih udeležencev na cesti.

Foto: Zavod Varna pot Posebnost projekta je brezplačno testiranje stopnje alkoholiziranosti z alkotesti. Vozniki, ki dosežejo rezultat 0,0 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, prejmejo pohvalo in simbolično nagrado Generali Zavarovalnice, s čimer spodbujamo pozitivne vzorce vedenja. Voznike z višjo koncentracijo alkohola nagovorimo k praktičnim alternativam prevoza, ki rešujejo življenja.

Na terenu se trudimo doseči vsakogar, ki lahko s svojo odgovorno izbiro prispeva k varnejšim cestam, saj se zavedamo, da preventiva ni le beseda, temveč tudi način, kako gradimo varnejšo skupnost za vse.

Vpliv akcije na družbeno zavest

Pomembnost akcije, kot je Čista nula, čista vest, se odraža v večji ozaveščenosti javnosti in počasnem, a vztrajnem spreminjanju družbenih vzorcev. Čeprav statistike kažejo, da je pot do popolne Vizije NIČ še dolga, je pozitiven vpliv akcij na vedenje udeležencev neizpodbiten. Najočitnejši napredek opažamo pri skupinah mladih, ki odgovorno načrtujejo svoje žure, ko je eden v skupini vedno trezen in svoje prijatelje in sebe varno pripelje domov. Takšno odgovorno vedenje pozdravljamo in dobro prakso z veseljem širimo med vse voznike.

Ključno sporočilo projekta je, da so življenja neprecenljiva, vsaka odločitev za trezno vožnjo pa prispeva k temu, da so naše ceste varnejše.

Vožnja pod vplivom alkohola in drog ni le osebna odločitev, temveč vpliva na celotno družbo. Potrebno je sodelovanje vseh – od posameznikov do institucij. Le z vztrajnim delom, ozaveščanjem in odgovornim ravnanjem bomo lahko dosegli cilj, da na naših cestah ne bo več nepotrebnih smrtnih žrtev in poškodb. Čista nula, čista vest ni le projekt – je pot k uresničevanju Vizije NIČ. Ker vsak od nas šteje.

