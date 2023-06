Vlada si bo prenovila fitnes v vladni palači

V kletnih prostorih stavbe vlade na Gregorčičevi 25, ki jih od leta 2006 uporabljajo varnostniki predsednika vlade, je tudi manjši fitnes, ki je zaradi dotrajanosti v slabem stanju. Zato se je generalni sekretariat vlade odločil za posodobitev in prenovo. Del javnega naročila je že oddal, ne pa še dobave in montaže opreme za fitnes.

Varnostniki predsednika vlade v stavbi na naslovu Gregorčičeva 25 uporabljajo pisarne v pritličju in kletne prostore, kjer je tudi manjši fitnes, za katerega je bila večina naprav kupljena in v uporabi že pred letom 2006. Prostori in fitnes naprave so zaradi dotrajanosti v slabem stanju, zato se je generalni sekretariat vlade odločil za posodobitev in prenovo, so pojasnili na uradu vlade za komuniciranje.

Objavili so javno naročilo male vrednosti. Za zamenjavo talnih oblog je bilo izbrano podjetje Eko stil, ki bo dela opravilo po pogodbeni vrednosti dobrih 6.700 evrov z DDV. Najprej mora v 15 dneh od dneva uvedbe v delo odstraniti in odpeljati obstoječo talno oblogo ter tla pripraviti za polaganje nove talne obloge, ko bodo končana slikopleskarska dela, pa mora v 15 dneh položiti novo talno oblogo.

Za dobavo in montažo opreme niso dobili dopustnih ponudb, zato bodo postopek ponovili

Za izvedbo, dostavo in montažo pohištvene opreme ter za dobavo in montažo stenskih ogledal je bilo izbrano podjetje Atlas oprema, s katerim pa so sklenili pogodbi, skupno vredni dobrih 9.400 evrov z DDV.

Za dobavo in montažo opreme za fitnes v postopku javnega naročila niso prejeli dopustnih ponudb, zato bo generalni sekretariat vlade postopek ponovil, so še pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje.