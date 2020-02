91-letnik na fitnesu navdušil splet #video

Da leta niso izgovor za to, da ne bi bili telesno aktivni, dokazuje 91-letni Lloyd Black iz mesteca Semmes v ameriški zvezni državi Alabama. Upokojeni učitelj se je lani pri 90 letih odločil, da se bo vpisal v fitnes, od takrat pa redno, trikrat na teden, prihaja telovadit.

V fitnesu so ga januarja letos razglasili za člana meseca, ko so to objavili na Facebooku, pa je 91-letnik postal prava spletna senzacija.

Foto: Cover Images

"Gospod Black se je naši družini pridružil pred enim letom in od takrat nas ves čas motivira in navdihuje," so ga pohvalili v zapisu, "pravi, da je 'mlad' 91 let, in rad se pohvali, kako mu je telovadba olajšala vsakodnevna opravila. Ljudje, kot je on, navdihujejo druge, da v svoje življenje vključijo skrb za zdravo telo. Vsakič, ko ga vidimo, kako telovadi v svojem kombinezonu, nam polepša dan, in upamo, da bo z nami še leta!"

We wanted to take a moment to congratulate our newest member of the month...Mr.Lloyd Black! Mr. Black became a part of... Posted by Anytime Fitness on Monday, January 13, 2020

Zapis je na Facebooku zbral na tisoče všečkov in delitev, pod njim so se zvrstile na stotine navdušenih komentarjev, nato pa so ga opazili tudi ameriški mediji. Med drugim so ga gostili v priljubljeni TV-oddaji Good Morning America, v kateri je povedal: "Prišel sem do točke, ko nisem zmogel niti preprostih opravil, kot je delo na vrtu. Zato sem začel hoditi v fitnes, kar mi je zelo pomagalo."

Povprašali so ga tudi o samosvoji telovadni opremi, kombinezonu, v katerega je vedno oblečen. "To imam, pa še udoben je," je preprosto odvrnil.

