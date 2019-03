Vlada razrešila državnega sekretarja Kirna

Zakaj je Kirn ponudil odstop, ni znano. V Šarčevem kabinetu so za STA v četrtek povedali, da ne gre za posledico kakšnega spora med njima, ampak za osebno odločitev Kirna, premier pa to odločitev spoštuje.

Kirn se je leta 2017 sicer že upokojil po 40-letni karieri še v jugoslovanski in nato tudi v slovenski diplomaciji. Med drugim je bil veleposlanik v Washingtonu in pri Združenih narodih v New Yorku, služboval je tudi v Pragi in na Dunaju. Upokojil se je kot veleposlanik v Haagu prav na dan, ko je bila objavljena arbitražna razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško - 29. junija 2017.

Pred lanskimi volitvami v državni zbor se je zdaj 67-letni Kirn podal v politiko kot svetovalec Šarca in njegove LMŠ za zunanjo politiko. Bil je kritičen do slovenske zunanje politike pod vodstvom zdaj že bivšega zunanjega ministra Karla Erjavca in prejšnjega premierja, sedanjega zunanjega ministra Mira Cerarja. Menil je, da je slovenska zunanja politika neambiciozna, zlasti glede vloge v Natu in EU.