Vlada: Razpis referenduma o vojaških investicijah nedopusten

Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga sklepa o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o izvrševanju proračunov Slovenije za letošnje in prihodnjo leto ter ga poslala v DZ. Kot so zapisali, se novela nanaša na vsebino, o kateri v skladu z ustavo razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten.

Kot so na ministrstvu za finance spomnili v sporočilu za javnost po seji vlade, ustava določa, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna, poroča STA.

"Zakoni, glede katerih ustava izključuje dopustnost referenduma, varujejo pomembne ustavne dobrine, med katerimi so varovani tako viri financiranja državnega proračuna kot tudi izvrševanje proračuna države," so zapisali.

Novela se nanaša na vsebino

Glede na pravno naravo državnega proračuna je uveljavitev zakona, ki ureja izvrševanje proračuna, nujen pogoj za njegovo uveljavitev in izvrševanje. "Ker proračun ne določa pravic in obveznosti državljanov in drugih pravnih oseb, je navedeni zakon tehnične narave. Cilj navedenega zakona je uzakoniti rešitve, ki so potrebne za nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna, ureja pa sistem postopkov priprave in izvrševanja državnega proračuna ter druge elemente finančnega poslovanja države," so navedli.

Novela zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 se po oceni vlade torej nanaša na vsebino, o kateri v skladu z ustavo razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, poroča STA.

Deset tisoč podpisov pod pobudo za referendum o noveli zakona o izvrševanju proračuna so konec marca vložili predstavniki Levice.

Mesec: Vlada se želi z novelo izogniti referendumu

Novela zakona o izvrševanju proračuna sicer določa, da kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti iz proračuna ne veljajo pogodbe za naložbe na podlagi posebnega zakona, temveč predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja SV ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo.

Na vprašanje o dopustnosti referenduma o zakonu o izvrševanju proračuna, ki po ustavi ni mogoč, je koordinator Levice Luka Mesec ob vložitvi podpisov odgovoril, da to ni zakon o izvrševanju proračuna, temveč je "poskus, kako v zakon o izvrševanju proračuna vtakniti stvari, ki izvajanja proračuna ne zadevajo". Poudaril je, da je bil zakon o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022 sprejet lani in se tudi izvaja, z novelo pa naj bi se vlada želela izogniti referendumu.

Levica in SD sta že po sprejetju zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski od letos do leta 2026 v DZ vložili dovolj podpisov za začetek postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.

Koalicijska večina je nato le dan zatem potrdila sklep o nedopustnosti referenduma, ustavno sodišče pa je pozneje izvajanje zakonske podlage za dolgoročnejše vojaške investicije zadržalo do končne odločitve o ustavnosti zakona.