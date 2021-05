Vlada razkrila, kdaj bomo dobili digitalno zeleno potrdilo

Vlada se je na dopisni seji seznanila s povzetkom aktivnosti glede izdaje digitalnega zelenega potrdila o cepljenju, testiranju in prebolevnosti. Potrdilo bo dostopno preko portala zVEM, in sicer pacientom s SMSPass mobilno identiteto ali digitalnim potrdilom. Kot napovedujejo v vladi, bo rešitev izdelana najpozneje do konca junija.

Digitalno zeleno potrdilo se bo izdajalo v okviru sistema eZdravje na podlagi podatkov v centralnem registru podatkov o pacientih. Do potrdila bodo lahko dostopali tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti z dostopom do centralnega registra podatkov o pacientih. Prav tako bo dostop do potrdila možen za pooblaščene osebe na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki bodo lahko na zahtevo izdajale potrdilo in ga posredovale po pošti, so po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Kot so še navedli, je povečanje deleža SMSPass uporabnikov ključno, saj bodo digitalna zelena potrdila za potovanje zunaj Slovenije uporabljali vsi testirani, cepljeni in prebolevniki. Zato je nujno, da se čim večjemu krogu prebivalcev zagotovi enostaven dostop do pridobitve varne elektronske identitete, da bodo lahko do potrdila kadarkoli dostopali sami. Ministrstvu za javno upravo je vlada zato naložila, da zagotovi vire in omogoči oddajo pristopnega obrazca za SMSPass prijavo na več točkah v Sloveniji.

Digitalno zeleno potrdilo sicer ne bo edino potrdilo, ki bo omogočalo prehod meje, saj bodo še naprej za prestop meje zadostovala tudi dokazila, kot so kartončki o cepljenju in potrdila zdravnikov. Ker digitalno zeleno potrdilo omogoča preverbo verodostojnosti in zato hitrejši in enostavnejši postopek pri prehodu meje, pa v vladi računajo na znaten delež prebivalcev, ki ga bodo hoteli imeti čim prej.