Vlada prek SDH za zaščito premoženja NLB na Hrvaškem

Kot je na novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica za finance, ki opravlja tekoče posle, Mateja Vraničar Erman, se je vlada seznanila s sklepi komisije DZ za nadzor javnih financ v ponedeljek in kot skupščina Slovenskega državnega holdinga (SDH) ponovila stališče, sprejeto v letu 2015 in februarja letos, da izpolnjevanje sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog nekdanje Ljubljanske banke ni skladno s slovenskim pravnim redom in mednarodnimi pogodbami, ki sta jih sklenili Slovenija in Hrvaška.

Tako je SDH naložila, naj kot skupščina NLB zagotovi spoštovanje omenjenega sklepa vlade in hkrati poslovodstvu NLB naloži, da "izvede ustrezne ukrepe za upravljanje njenega premoženja z namenom, da se prepreči oz. omeji možnost tovrstnih izterjav".

Ministrica je povedala, da je NLB že zmanjšala obseg premoženja na Hrvaškem, a o številkah ni mogla govoriti.

Glede predloga za spremembo ustavnega zakona, ki sta ga vložili SDS in NSi ter ga je v ponedeljek potrdila komisija za nadzor javnih financ DZ, se je vlada načeloma strinjala, da podpira vse ukrepe, ki pomenijo zaščito slovenskega premoženja, da pa ima glede predloga še nekaj strokovnih vprašanj, ki jih bo naslovila na ustavno komisijo DZ. Za proučitev teh vprašanj še potrebuje dan ali dva, nato jih bo posredovala v DZ, je napovedala Vraničar Ermanova.