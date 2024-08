Vlada potrdila kandidaturo Vesela za evropskega komisarja

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s pozitivnim mnenjem odbora DZ za zadeve Evropske unije glede komisarske kandidature Tomaža Vesela in tako še uradno potrdila Vesela za kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije. V Bruselj bo zdaj lahko poslala predlog za njegovo imenovanje, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Komisarski kandidat Vesel je v četrtek po predstavitvi v DZ dobil podporo odbora DZ za zadeve EU. Njegovo kandidaturo je podprlo devet poslancev iz koalicijskih vrst, medtem ko so se poslanci opozicijskih SDS in NSi pri glasovanju vzdržali.

Odbor je sprejeto mnenje posredoval vladi, ki se je danes na dopisni seji seznanila z njim ter sklenila, da Vesela tudi uradno predlaga za slovenskega člana Evropske komisije. Vlada je ob tem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve naložila, da predlog za imenovanje Vesela po diplomatski poti predloži pristojnim organom EU.

Dobra popotnica

Vesel je četrtkovo podporo odbora DZ označil za dobro popotnico. V nadaljevanju postopkov imenovanja prav tako ne pričakuje zapletov s strani slovenskih evroposlancev, s katerimi se namerava še sestati.

V predstavitvi v DZ je sicer med drugim izpostavil pomen sodelovanja z evropskimi in poslanci DZ, saj da si brez tega dela ne predstavlja. Izpostavil je kriterije za komisarja, kot jih opredeljuje lizbonska pogodba, zavezanost evropskim vrednotam, splošna usposobljenost in neodvisnost od nacionalnih držav in dodal, da jih izpolnjuje.

Med pomembnimi vprašanji, ki čakajo EU, je navedel redefinicijo zelene politike, nevralgični vprašanji sta po njegovi oceni med drugim tudi upravljanje nezakonitih migracij, debirokratizacija evropskih predpisov in konkurenčnost EU.

Kateri resor bi lahko dobila Slovenija, še ni znano

Uradno sicer še ni znano, kateri resor bi se lahko obetal Sloveniji, Vesel pa je doslej med preferencami izpostavljal področja proračuna, administracije in širitve EU. V predstavitvi v DZ pa je poudaril tudi, da nepomembnega resorja v Evropski komisiji ni, je pa slednja pred velikimi izzivi, ki jih bo lahko rešila s kompromisi.

Države članice imajo sicer za posredovanje imen komisarskih kandidatov čas do 30. avgusta, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa bo po napovedih pogovore s kandidati začela že sredi meseca. Če bo Vesela sprejela v svojo ekipo, bo moral ta jeseni prestati še zaslišanje v Evropskem parlamentu.