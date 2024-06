Vlada podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Vlada je na današnji seji z odlokom podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko za šest mesecev oziroma do vključno 21. decembra. Odlok bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu. Notranji minister Boštjan Poklukar je sicer že konec maja napovedal, da bo Slovenija nadzor podaljšala.

Začasni nadzor na notranjih mejah bo še naprej potekal tako, da ne bo negativno vplival na potnike, okolje, gospodarstvo in prebivalce ob meji, še piše v sporočilu po seji vlade.

Nacionalni varnostni organi pozorno spremljajo morebitna tveganja in varnostne razmere v državi ter širše. Informacije si redno izmenjujejo z organi drugih držav, pristojnimi agencijami Evropske unije in mednarodnimi organizacijami. Policija prav tako še naprej izvaja vse potrebne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nezakonitih migracij, med katerimi je tudi odkrivanje organiziranih hudodelskih združb, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi.

Nadzor na meji uvedli lansko jesen

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra lani. Takrat je namreč Italija iz istih razlogov uvedla nadzor na meji s Slovenijo.

Notranji minister Boštjan Poklukar je sicer že konec maja napovedal, da bo Slovenija do 21. decembra podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot je takrat pojasnil, bo nadzor ciljno usmerjen z namenom preprečevanja kriminalitete in s čim manj vpliva na lokalno prebivalstvo.

S podaljšanjem je že seznanil kolega iz Hrvaške in Madžarske, Davorja Božinovića in Sandorja Pinterja. Slovenija je o tem obvestila tudi Evropsko komisijo.