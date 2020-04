Vlada: Pobuda za ustavno presojo odloka o prepovedi druženja neutemeljena

Vlada je na nocojšnji dopisni seji sprejela odgovor ustavnemu sodišču na pobudo za ustavno presojo odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja zunaj občin bivanja. Po prepričanju vlade je pobuda očitno neutemeljena, zato ustavnemu sodišču predlagajo, naj jo zavrne, poroča STA.

Z odlokom se varuje tako javno zdravje kot tudi pobudnikovo življenje in zdravje, poudarja vlada. Z zadržanjem izvajanja odloka bi bili namreč spet omogočeni neomejeni stiki med prebivalstvom, na primer javna zbiranja in shodi, športne in druge množične prireditve, zadrževanje, zbiranje in druženje na javnih krajih in podobno. To bi povzročilo širjenje nalezljive bolezni in nemara tudi njeno eksponentno rast, kar bi imelo nepopravljive posledice za javno zdravje, še zlasti za tiste prebivalce, ki bi zaradi bolezni izgubili življenje, so zapisali v mnenju za ustavno sodišče, ki ga je vlada sprejela na današnji dopisni seji, poroča STA.

Ukrep je bil nujen in sorazmeren

Foto: Twitter V mnenju so med drugim poudarili, da bi se brez ukrepa omejevanja gibanja na občino prebivanja novi koronavirus nenadzorovano širil, kar bi glede na dosedanje izkušnje brez dvoma privedlo do nezmožnosti delovanja zdravstvenega sistema in veliko smrtnih žrtev. "Ukrepi so bili sprejeti zato, da se prepreči stanje, ko bi bil lahko obstoj države dejansko ogrožen." "Ukrep je nujen, saj se je okužba nezadržno širila, in sorazmeren, saj ne gre za popolno prepoved gibanja posameznika, temveč so dopuščene upravičene izjeme," so poudarili v mnenju.

"Pri tem je treba poudariti, da je pri zagotavljanju javnega zdravja z ukrepi iz odloka izpolnjen tudi vidik spoštovanja človekovega dostojanstva in z njim povezane pravice do zdravstvenega varstva, ki z zdržno rastjo števila okužb in s tem povezanega obvladljivega števila bolnikov na intenzivni negi omogoča delovanje zdravstvenega sistema, ki bi bil sicer že pred razpadom," so poudarili.

Ustavno sodišče bo pobudo obravnavalo v četrtek

Med drugim so izpostavili, da tudi ustava preprečevanje in varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni izrecno našteva med cilji, zaradi katerih je z zakonom dopustno omejiti človekovo pravico do združevanja in svobode gibanja. Zakon o nalezljivih boleznih pa izrecno določa, da ima v primeru tehtanja med ustavno zavarovanimi vrednotami življenja in zdravja prebivalcev ter svobodo gibanja in združevanja posameznikov prednost varovanje življenja in zdravja prebivalstva, poroča STA.

Izpostavili so tudi, da odlok vsebuje več izjem, kot je opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma oskrba ali nega družinskih članov.

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti vladnega odloka bo ustavno sodišče obravnavalo v četrtek. Pobudnika ocene ustavnosti pa za zdaj na sodišču ne razkrivajo.