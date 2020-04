Vlada obravnave poročila o dobavah zaščitne opreme zaradi obsežnosti gradiva še ni zaključila

Vlada obravnave poročila o stanju in dobavah zaščitnih sredstev še ni zaključila. Zaradi obsežnosti gradiva poročilo še pripravlja in usklajuje posamezne elemente med resorji. Ko bo dokončno pripravljeno, ga bo vlada potrdila in v celoti tudi javno objavila. Kdaj bo to, še ni znano, so za STA pojasnili v uradu vlade za komuniciranje.