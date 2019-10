Vlada razpravlja o menjavi na vrhu Petrola

Četrtkov sporazumen odhod uprave Petrola sproža številna vprašanja. O tem danes na dopisni seji razpravlja tudi vlada, ki naj bi SDH pozvala k dodatnim pojasnilom, je neuradno izvedela STA. Poslanci NSi pa so vložili zahtevo za sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ na temo upravljanja državnih podjetij in političnega kadrovanja.

Nadzorni svet Petrola je v četrtek s predsednikom uprave Tomažem Berločnikom ter članoma uprave Rokom Vodnikom in Igorjem Stebrnakom sklenil sporazum o njihovem odstopu iz uprave.

Vodenje družbe je do imenovanja nove uprave prevzela predsednica nadzornega sveta Nada Drobne Popović, nadzorni svet pa je v upravo imenoval še direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković. V upravi ostaja delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Drobne Popovićeva je v današnjem sporočilu kot razlog za sporazumno prekinitev mandatov članom uprave navedla, da je prišlo do pomembnega razhajanja med upravo in nadzornim svetom pri izvajanju sprejete strategije.

Poslanci NSi za razpravo v DZ

Poslanci NSi so vložili zahtevo za sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ na temo upravljanja državnih podjetij in političnega kadrovanja. Med drugim predlagajo, da bi Komisija za preprečevanje korupcije preiskala morebitna korupcijska tveganja v postopkih razrešitev ali imenovanj v vodstvene ali nadzorne organe državnih podjetij.

Poslanska skupina NSi poleg tega komisiji DZ predlaga, naj vladi priporoči, da prepreči vpliv kakršnihkoli političnih interesov na kadrovanje in odločanje pri upravljanju državnega premoženja ter zagotovi čimhitrejše nadaljevanje privatizacijskih postopkov tako, da za podjetja najde odgovorne lastnike. Vladi in SDH kot upravljalcu državnega premoženja pa bi priporočili, naj se na področju upravljanja državnega premoženja držita načel korporativnega upravljanja OECD, piše v zahtevi za sklic seje, ki so jo poslali danes.

Kot so poudarili, se v zadnjem času "bolj intenzivno odpirajo vprašanja o načinu korporativnega upravljanja z državnimi podjetji in kadrovanja na podlagi političnih kriterijev, ki ga resna država ne bi smela dopustiti". Če že imamo sistem državnega lastništva podjetij, je po njihovem mnenju prav, da ima država tudi odgovornost za kadrovske odločitve.

"Vlada zagotovo mora opravljati tudi nalogo kadrovanja, vendar jo mora opravljati odgovorno, preudarno in predvsem v korist podjetij in države. Ključno vprašanje ob tem pa je, koga kadruje in kako kadruje, torej način kadrovanja ter samo upravljanje s podjetji v državni lasti. In prav način kadrovanja že dlje vzbuja nezaupanje v strokovnost in racionalnost odločitev pri upravljanju državnih podjetji. Tudi pod to vlado," so izpostavili.

NSi se zdi kadrovanje v državnih podjetjih "sila nenavadno in nelogično" ter po njihovem mnenju pušča dvome o tem, da vladna politika menja tudi dobre in uspešne kadre. "Zdi se, da imajo nekateri posamezniki tudi obstoječo vlado zgolj za sredstvo, s katerim uresničujejo svoj vpliv nad državnim gospodarstvom in nad denarnimi tokovi," so navedli in dodali: "Tovrstno kadrovanje je problematično zlasti, ko se zgodi brez razloga in v uspešnih podjetjih. S tem država daje napačna sporočila."

Ob tem se poslanci NSi sprašujejo, ali kadrovanje pod vlado Marjana Šarca sledi priporočilom Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in najboljše kandidate išče tudi v bazah strokovno usposobljenih kandidatov ali pa se na drugi strani "to načelo prezre in kandidate imenuje v skladu s političnimi kriteriji".

"Tudi pod Šarčevo vlado se ponovno dokazuje, da v Sloveniji ne poznamo pravil korporativnega upravljanja in da bi bilo za državo bolje, da podjetij ne bi imela v svoji lasti," so ocenili.

V NSi tako ponovno spodbujajo izvedbo postopkov privatizacije ter prodajo podjetji odgovornim lastnikom, vpliv politike na razvoj teh podjetij, ki jih ima v lasti država, je namreč škodljiv.