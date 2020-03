Vlada Jelko Godec imenovala za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade

Godčeva, rojena leta 1969 v Celju, je leta 1995 diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer fizika – tehnika. Leta 2003 je diplomirala še na pedagoški fakulteti v Mariboru, smer enopredmetna fizika. Dve leti pozneje je opravila dodatno strokovno izpopolnjevanje za poučevanje informatike in računalništva na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Leta 1995 se je zaposlila na srednji šoli, pozneje je poučevala na osnovni šoli in se leta 1997 zaposlila na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci. Leta 2006 je prevzela direktorsko mesto na Ljudski univerzi Šentjur, ki jo je vodila do avgusta 2014, piše STA.

Za poslanko prvič izvoljena leta 2014

Za poslanko je bila prvič izvoljena leta 2014, nato pa še leta 2018. V prvem poslanskem mandatu je vodila preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic ter bila dejavna na področju zdravstva, izobraževanja in sociale.

V svojem drugem poslanskem mandatu je prevzela vodenje preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, še navaja STA.