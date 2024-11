Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, je vlada na današnji dopisni seji sprejela sklep o spremembi članov pogajalske skupine za pogajanja s stavkovnim odborom Sindikata ministrstva za obrambo in zaposlenih v Centrih za obveščanje RS in regijskih centrih za obveščanje.

Vodja pogajalske skupine bo Lovše, sestava pogajalske skupine pa ostaja nespremenjena, so še sporočili.