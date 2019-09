Pred vlado predlog proračuna za prihodnji dve leti

Vlada bo na današnji seji pregledala, kako so proračunski uporabniki sledili navodilu finančnega ministra Andreja Bertonclja, naj vsi skupaj znižajo načrtovano porabo v letu 2020 za sto milijonov evrov. Nato naj bi vlada predlog državnega proračuna tako za prihodnje kot tudi za leto 2021 potrdila in poslala v sprejem v državni zbor. Časa za to ima sicer še do 1. oktobra.