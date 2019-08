Visoke temperature še danes, jutri bo dež prinesel osvežitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji ponedeljek bo znova postregel z visokimi temperaturami. Vremenoslovci napovedujejo, da bi te lahko narasle tudi do 36 stopinj Celzija. Vročinski val se nadaljuje tudi na sosednjem Hrvaškem, kjer pričakujejo tudi do 39 stopinj Celzija.

Vremenska napoved agencije za okolje (Arso) za danes napoveduje vroče in sončno vreme. Popoldne bo na zahodu naraščala koprenasta oblačnost, ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do kar 36 stopinj Celzija.

Starejšim, otrokom in bolnikom s kroničnimi obolenji Nacionalni inštitut za javno zdravje v vročini priporoča, naj se zadržujejo v senci, fizično aktivnost omejijo na jutranje in večerne termine ter pijejo dovolj tekočine.

Zelo visoke temperature v Sloveniji sicer ne bodo trajale dolgo, že torek bo namreč prinesel oblake in padavine, žal tudi nevihte. Za osvežitev bosta dodatno poskrbela severovzhodnik, na Primorskem pa burja.

Na Hrvaškem razglasili rdeči alarm

Zato pa so zaradi izredno visokih temperatur v teh dneh že razglasili rdeči alarm na Hrvaškem. Danes izredno visoke temperature pričakujejo tako v zagrebški regiji kot ob celotni obali. Najvišje, do 39 stopinj Celzija, naj bi se po podatkih hrvaške državne hidrometeorološke službe živo srebro povzpelo v Kninski regiji.

Marsikje drugod po Evropi pa se zaradi dalj trajajočega vročega in suhega vremena borijo z obsežnimi požari. Več vasi in kampov so morali konec tedna zaradi ognjenih zubljev evakuirati v Grčiji, velik požar je izbruhnil tudi na priljubljenem letoviškem španskem otoku Gran Canaria.