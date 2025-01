Okrožno sodišče v Mariboru je junija lani Sedina Šišića za umor podjetnika iz Dupleka obsodilo na 27 let zapora. Po pritožbi obrambe in tožilstva na izrečeno obsodilno sodbo je mariborsko višje sodišče pritožbi označilo za neutemeljeni, kazen pa je tako postala pravnomočna, poroča Večer.

Zločin se je zgodil 8. septembra predlani zjutraj v kovinarski delavnici umorjenega, višji tožilec Darko Simonič pa je Šišića obremenil, da je 64-letnega moškega umoril na zahrbten in grozovit način, in mu pripisal še koristoljubje. Zanj je zahteval 28 let zapora.

Sodnica Maša Blažeka je tožilcu skoraj v celoti pritrdila, ker pa je ocenila, da ni bilo dovolj prepričljivo dokazano, da je obtoženi dejanje storil na grozovit način, je izrekla leto nižjo kazen od predlagane, torej 27 let zapora.

Zgolj zaradi zadnjega se je ob obrambi na sodbo pritožil tudi tožilec in senatu višjih sodnic predlagal, da Šišiću izrečejo 28 let zapora, a ta ni sledil njegovi zahtevi po leto višji kazni, dodaja Večer.

27 let je primerna kazen

Šišićev zagovornik Andrej Kac je že na sojenju ponavljal, da ni izpolnjen niti en zakonski znak kaznivega dejanja umora, v pritožbi pa je sodnici Blažeka očital bistvene kršitve določb kazenskega postopka in kazenskega zakona, kršitev pravice do obrambe, kršitev ustave ter Evropske konvencije o varstvu pravic in temeljnih svoboščin.

Senatu višjega sodišča je decembra predlagal, da njegovega klienta oprostijo ali da sodbo na 27 let zapora razveljavijo in primer vrnejo na prvo stopnjo v ponovljeno sojenje.

Višje sodišče je kot neutemeljeno zavrnilo tudi njegovo zahtevo in presodilo, da je za Šišića primerna točno takšna kazen, kot mu jo je na prvi stopnji oktobra lani izrekla sodnica Blažeka. S tem je obsodba na 27 let zapora postala pravnomočna, dodaja časnik.