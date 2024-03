Višje plače zaposlenih v Eurospinovih trgovinah

Od začetka leta 2024 so plače zaposlenih v Eurospinovih trgovinah višje v povprečju za osem odstotkov. Prvič so se plače povišale 1. januarja, drugi dvig je bil 1. marca 2024. Po obeh povišanjih so zdaj plače v Eurospinovih trgovinah višje od plač v trgovinah klasičnih trgovcev.

Podjetje Eurospin Eko, d. o. o., zaposluje več kot 800 ljudi po vsej Sloveniji. V letu 2024 mineva 20 let, odkar se je blagovna znamka Eurospin pridružila mozaiku trgovcev v Sloveniji. Od preostalih se Eurospin razlikuje po veliko edinstvenih prednostih, med katerimi izstopa skrb za kupce, dobavitelje, poslovne partnerje in zaposlene. V podjetju cenijo prosti čas svojih zaposlenih in spodbujajo, da ne le radi delajo, ampak tudi radi živijo.

Foto: Eurospin Eko

Plača prodajalca blagajnika od zdaj znaša 1349 evrov bruto, plača mesarja se je dvignila na 1488 evrov bruto, plače pomočnikov poslovodij znašajo 1554 evrov bruto, plače poslovodij pa 1822 evrov bruto. Pri tem je treba poudariti, da so vsi zaposleni v Eurospinu deležni izplačila enega izmed najvišjih regresov v državi, in sicer 2000 evrov neto, ter izplačila zakonsko najvišjih nadomestil za povračilo stroškov za prehrano (7,96 evra dnevno) in za prevoz na delo (0,21 evra na kilometer). Mesarji delajo samo v dopoldanskem času, med 6. in 14. uro, poslovodje in pomočniki poslovodij pa so enkrat letno upravičeni do izplačila nagrade za produktivnost in odličnost. Prav zasledovanje odličnosti je ključni del poslanstva podjetja.

Foto: Eurospin Eko

Customer's Friend. Po ocenjevanju je namreč prejel visoko oceno 4,72/5. V podjetju se zavedajo, da s spoštovanjem in spodbujanjem svojih zaposlenih ustvarjajo neprecenljivo dodano vrednost. Zavezani so h kakovostnim odnosom na delovnem mestu in ustvarjanju prijetnega delovnega okolja.



Naročnik oglasnega sporočila je EUROSPIN EKO, D. O. O.