Višje plače zahtevajo tudi občinski redarji

Sindikat občinskih redarjev pristojne vnovič poziva k ureditvi statusa delovnega mesta občinski redar. Pričakujejo takojšnjo zakonsko spremembo, po kateri bodo občinski redarji upravičeni do dodatka za stalnost. Poleg tega zahtevajo začetek pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe za občinske redarje in dvig osnovnega plačnega razreda.

Sindikat občinskih redarjev Slovenije, ki je podoben poziv na pristojne naslovil že junija lani, pričakuje, da se dodatek za stalnost uredi s spremembo zakona o občinskem redarstvu. Nadalje zahtevajo, da se začnejo pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe za občinske redarje, kot jo imajo drugi uniformirani poklici. Prav tako pa naj se dvigne tudi osnovni plačni razred, in sicer na višino, kot ga imajo ostali poklici pooblaščenih uradnih oseb v javnem sektorju, so zapisali.

Stavke ne izključujejo

Če njihove zahteve ne bodo upoštevane, bodo morali uporabiti druge oblike sindikalnega delovanja, pri čemer ni izključena niti stavka, so navedli v dopisu predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik.

Kot so opozorili, z drugimi sindikati javnega sektorja potekajo dogovori in pogajanja, z reprezentativnim sindikatom občinskih redarjev pa do tega ne pride. Na tak način se poklic občinskega redarja postavlja v nižji položaj, zaposlenim pa se povzroča nepopravljiva škoda. Delovnopravni status poklica je vse slabši. To se dogaja kljub nenehnim opozorilom o diskriminatornosti pri določenih pravicah iz delovnega razmerja, ki za občinske redarje v primerjavi z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami niso urejene v področnem zakonu, je zapisal predsednik sindikata Matjaž Frangež.

Občinski redarji brez dodatka za stalnost

Sindikat izpostavlja, da občinski redar v nasprotju z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami v javnem sektorju nima uzakonjenega dodatka za stalnost. Vendar pa iz zakona o sistemu plač v javnem sektorju nedvoumno izhaja, da upravičenost do dodatka za stalnost za uradnike s posebnimi pooblastili ureja področna zakonodaja, torej v konkretnem primeru zakon o občinskem redarstvu.

Novela zakona o organiziranosti in delu v policiji je po navedbah sindikata občinskim redarjem povzročila novo krivico, saj v skladu z njo ne morejo sodelovati v pomožni policiji. Vendar pa za takšno določbo ni pravnoformalnih razlogov, navajajo. Menijo celo, da je ustavno sporna. Občinske redarje je treba po njihovi oceni obravnavati enako kot policiste, pravosodne policiste, gasilce in druge pooblaščene uradne osebe.

Ne pristajajo na stališče, da se občinske redarje enači z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami zgolj v določenih delih, medtem ko pri dodatku za stalnost in poenotenju osnovnega plačnega razreda z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami ter pri drugih pravicah iz delovnega razmerja ta enakost ne velja. Ker gre za delovna mesta v istem tarifnem razredu, so ta delovna mesta popolnoma primerljiva, so zatrdili.