Veste, koliko časa potrebuje v naravo odvržena plastenka, da se razgradi?

Tudi izbira pijače oziroma embalaže je lahko podkrepljena z našimi ekološkimi usmeritvami. Proizvajalci poskušajo čim več embalaže za prehranske izdelke zapakirati v okolju prijazne materiale, ki jih je mogoče čim bolj reciklirati. Odločitev je padla tudi pri Donatu.

Ker iz okolja vzamejo že koriščene plastenke in jih uporabijo kot surovino za ponovno izdelavo plastenk, tako močno zmanjšujejo obremenitev okolja s plastiko.

Glede na popolnoma naraven izvor Donata je odločitev za plastenke, ki so v celoti narejene iz recikliranega materiala, smiseln in logičen korak v smeri ohranjanja narave. S prehodom na 100-% reciklirane plastenke uresničujejo svojo vizijo družbeno zavedne, okoljsko odgovorne in trajnostne znamke. Odslej bo Donat ne le dobrodejen do vašega črevesja in zdravja, pač pa bo z naravi prijaznim pakiranjem ščitil naravne vire Donata.

Z rPET do čistejšega okolja

Ste vedeli, da se bo plastenka, ki jo danes odvržete v naravo, razgradila šele čez 450 let? Material, ki je sprva svet obnorel, postaja eden največjih okoljskih problemov. Prav zato je ključnega pomena, da se plastična embalaža, ki nas spremlja na vsakem koraku, učinkovito reciklira. Le tako lahko poskrbimo za manj odpadkov in čistejšo naravo.

Vse prepogosto odpadki končajo v morju namesto v procesu recikliranja. Foto: Getty Images

Plastenke so najpogostejša embalaža za pijačo. Reciklaža le-teh je pomembna z okoljskega vidka: Na letni ravni okolju prihranimo do 90 % emisij CO2.

Zmanjšamo obremenitev okolja s plastiko.

Reciklirana plastika se vrne na trgovske police.

Poraba energije je bistveno manjša kot pri izdelavi novih izdelkov iz plastike.

Zmanjšuje potrebo po izkoriščanju naravnih virov.

Zmanjšuje količino odpadkov, shranjenih na smetiščih ali odvrženih v naravo.

Zmanjšuje emisije toplogrednih plinov.

Prispeva v boju proti podnebnim spremembam.

Kako lahko vsi pripomoremo k čistejšemu okolju?

V gospodinjstvih se dnevno pridela ogromne količine odpadkov. Pomembno je, da jih pravilno ločujemo in odvržemo v za to namenjen zbiralnik. Le tako bo namenjen predelavi in ponovni uporabi. Ko eno plastenko recikliramo in jo uporabimo kot nov izdelek, je krog sklenjen.

Plastični odpadki negativno vplivajo tako na okolje kot na naše zdravje, zato z recikliranjem pripomoremo k čiščenju morja in narave. Ravno recikliranje plastičnih odpadkov in ponovna uporaba pripomoreta k zmanjšanju onesnaženja.

Vsak se je verjetno že kdaj vprašal, kje in kako končajo odpadki, ki jih vedno bolj vestno ločujemo. Foto: Getty Images

Tudi doma lahko z nekaj ustvarjalnosti plastične odpadke naredimo ponovno uporabne. Ponujamo tri ideje ponovne uporabe plastenk.

#1 Iz plastenke naredite zbiralnik za vodo

Ko se odpravljate na krajše počitnice in nimate sosedov, ki bi poskrbeli za zalivanje vaših rož, uporabite na glavo obrnjeno prazno plastenko, s katere ste odstranili zamašek, ter jo zakopljite ob rožo do polovice. Na dnu plastenke, ki gleda iz zemlje, naredite luknjico in v plastenko nalijte vodo. Plastenka bo služila kot zbiralnik, saj lahko zemlja zadrži le nekaj vode.

#2 Lonček za rože ali pisarniški material

Plastenko prerežite na pol, na dnu naredite nekaj luknjic, jo pobarvajte ter okrasite. In že vam lahko služi kot cvetlični lonček. Enako lahko naredite, le brez luknjic, in jo uporabite kot lonček za pisarniški material.

Foto: Getty Images 3# Ustvarjajte z zamaški

Namesto z barvicami, flomastri ali kolaž papirjem, z otroki ustvarite zanimivo umetnino iz zamaškov od plastenk. S takim načinom ustvarjanja boste ozaveščenost predajali na mlajše generacije in skrbeli za prijaznejši odnos do narave tudi v prihodnje.