Veste kakšno sadje in zelenjavo jeste? #video

Kršitve pri prodaji sadja in zelenjave na stojnicah so stalnica, ugotavlja uprava za varno hrano. Kupce, ki tržnice obiskujejo predvsem zaradi obljube, da gre za lokalni proizvod, pa zavajajo ravno glede porekla blaga.

Na koseški tržnici v Ljubljani pravijo, da so obiski inšpekcije pogosti, da sledijo pravilom in ustrezno označujejo izvor izdelkov. Veliko pa je tudi takih, ki kljub hladnejšemu vremenu, v katerem naj nekateri pridelki ne bi več rasli, še naprej ponujajo pridelke pod oznako "domače".

Kršitve so stalnica

Inšpektorji so letos pri prodajalcih sadja in zelenjave na stojnicah opravili že več sto pregledov. Kršitve pri prodaji sadja in zelenjave na stojnicah so stalnica, ugotavljajo na upravi za varno hrano.

Med majem in avgustom so na stojnicah zasledili 24 odstotkov neskladnosti pri predpisanih označbah, 13 odstotkov pri kakovosti in poreklu, 11 odstotkov pri neskladnosti s higienskimi zahtevami oziroma covidnimi odloki in osem odstotkov pri zagotavljanju sledljivosti.

Kaj ponujajo koseške branjevke?

Na koseški tržnici v Ljubljani pravijo, da so pošteni. Nekateri še v tem času vztrajajo pri domačem.

"Trenutno ponujam še poletne pridelke, pa jesenski radič in motovilec," pravi Cirila Oblak.

"Na primer zelenjavo imamo vso svojo. Domačo, Beričevo pri Šentjakobu, sadje pa dobim, trenutno je bizeljsko. Nekateri pa v hladnejših obdobjih raje posežejo po tujem," je dejala Mateja Žle s Kmetije Žle.

"V tem obdobju imam malo manj slovenskih pridelkov. Slive so recimo iz Srbije, mandarine iz Hrvaške, grozdje iz Italije, fige iz Španije in Turčije," je pojasnila Meta, ki ima na koseški tržnici trgovino na drobno.

Kupci jim zaupajo, obišče jih tudi inšpekcija

Kot so povedale branjevke, jih inšpekcija pogosto obišče. "Pridejo, pregledajo, poreklo moraš imeti označeno. Preverijo kakovost, včasih pa vzamejo tudi vzorce," so povedale.

Poreklo inšpektorji preverjajo s pregledom oznak in količin na prodajnem mestu. Če dvomijo, lahko izvedejo preglede tudi na samem kmetijskem gospodarstvu. Tam preverijo pridelane količine, vključno s sortami sadja in zelenjave v skladiščih, in razpoložljive količine pridelka, ki so še na njivah.

Redni obiskovalci imajo običajno tržnice raje prav zaradi obljubljenih domačih proizvodov.

"Radi kupujemo domače izdelke in podpiramo lokalne proizvajalce," je povedal eden od kupcev in dodal, da nekateri kmetje tukaj prodajajo že leta in leta.