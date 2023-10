Predstavniki vlade so ob današnjem obisku savinjske regije že začeli obiske in oglede na terenu. Premier Robert Golob je že prispel v Braslovče, kjer si je v družbi župana Tomaža Žoharja najprej ogledal mogočo lokacijo za nadomestitvene gradnje v Rakovljah za morebitno preselitev v ujmi prizadetih družin iz Letuša.

Na programu vladnega obiska so dopoldne posamezni dogodki ministrstev v različnih krajih regije, popoldne pa bo v Žalcu srečanje članov vlade z župani, predstavniki gospodarstva in drugimi nosilci razvoja v regiji, ki so jo avgusta prizadeli poplave in plazovi.

Kot je pred obiskom dejal župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik, od vlade pričakuje čimprejšnjo podelitev koncesije za določene odseke vodotokov, ki jih je treba še urediti, nakazilo denarja za intervencije in sanacije ter sprejetje zakonodaje, ki bo odprla možnosti hitrih gradenj.

Sanacija je prepočasna

Župan Mozirja Ivan Suhoveršnik je za STA ocenil, da čiščenje vodotokov in hudournikov poteka veliko prepočasi. Zato so pritiski občanov in njihova pričakovanja, da se to vendarle že začne urejati, veliki.

"Tisti, ki so bili najbolj ogroženi, želijo čim prej informacije, kaj bo z njihovimi hišami, kaj lahko pričakujejo glede nadomestnih lokacij ter kako bo s finančno pomočjo. Gotovo so prioriteta čiščenje vodotokov in njihova sanacija," je še dejal Suhoveršnik.

Savinjski gospodarstveniki pa opozarjajo, da bo sanacija dolgotrajna, potreben bo usklajen pristop z opredelitvijo jasne časovnice in finančnega okvirja. Skrbi jih, da bi vlada prizadeto gospodarstvo še dodatno obremenila.

Občanom Strug svetovali izselitev

Že v petek je v okviru vladnega obiska regije občino Luče obiskal vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, ki se je sestal s krajani Strug. Po obisku je ocenil, da bi se zaradi grozečega plazu morali prebivalci zaselka Struge preseliti na začasne lokacije. Plaz je zelo nevaren, strokovnjaki ne izključujejo možnosti, da se sproži, je dejal. Ni pa to trajna rešitev, je dodal.