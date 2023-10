Končne odločitve o usodi Strug še ni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strugam grozita dva plazova, ki ne ogrožata le naselja, pač pa bi v primeru sproženja lahko zaprla tudi glavno cesto do Luč in Solčave.

Strugam grozita dva plazova, ki ne ogrožata le naselja, pač pa bi v primeru sproženja lahko zaprla tudi glavno cesto do Luč in Solčave. Foto: Neurje.si/Damir Nisic

Preden bo znano, ali bo naselje Struge v občini Luče treba preseliti, je treba počakati na dodatno analizo bližnjega plazu, ki predstavlja grožnjo. Plaz je zelo nevaren, strokovnjaki ne izključujejo možnosti, da se sproži, je po današnjem obisku v Lučah povedal vodja službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic. Meni, da bi se zaradi plazu morali prebivalci Strug preseliti na začasne lokacije, kar pa ne more biti trajna rešitev.

Zaselek Struge je avgustovska ujma močno prizadela, domačini še vedno ne vedo, kakšna bo usoda njihovih poškodovanih domov. Dodatno prebivalce ogroža plaz, glede katerega je Šefic danes dejal, da je nevaren. "Po oceni strokovnjakov se ne izključuje možnosti, da se sesuje," je povedal.

"Vse ostalo je lažje reševati kot človeška življenja, zato je bil moj poziv, naj premislijo o tem, da se v najkrajšem času preselijo na začasne lokacije," je dejal Boštjan Šefic, vodja službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih. Foto: Bojan Puhek Prebivalcem je ob obisku povedal, da si prizadevajo najprej poskrbeti za njihovo varnost. "Vse ostalo je lažje reševati kot človeška življenja, zato je bil moj poziv, naj premislijo o tem, da se v najkrajšem času preselijo na začasne lokacije," je dejal. V tem času bi lahko opravili dodatne raziskave in predlagali morebitne ukrepe.

Huje ogroženih deset stanovanjskih objektov

Šefic je poudaril, da gre za začasno in ne trajno rešitev, je pa krajanom predlagal, naj premislijo tudi o tem, da bi se za stalno preselili z območja, ki predstavlja določeno stopnjo nevarnosti. Gre za približno deset stanovanjskih objektov.

V tem smislu so krajanom predstavili rešitev, ki se pripravlja v okviru zakona o obnovi in razvoju. Postopek še ni dorečen, šel pa bi v smeri, da se izvede cenitve poškodovanih objektov, potem pa bi ljudje sami izbrali, ali se bodo preselili, vložili sredstva v nadomestno gradnjo oz. se odločili kako drugače, je še povedal Šefic.

Za izvedbo analiz plazu so začeli iskati izvajalce, ki bodo do torka lahko oddali svoje ponudbe, poroča RTV Slovenija. "Izbrali bomo tistega, ki bo najhitreje lahko odšel na teren, da lahko v roke čim prej dobimo analizo samega plazu," je na novinarski konferenci pojasnil vodja državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek.

Grozeča plazova

Strugam grozita dva plazova, ki ne ogrožata le naselja, pač pa bi v primeru sproženja lahko zaprla tudi glavno cesto do Luč in Solčave.

"Naša prva skrb je varnost. Premoženje je lažje reševati kot življenja," je poudaril Šefic. Sestanek s krajani je bil po njegovih besedah odprt in polemičen, izmenjali so si veliko informacij, kar je bil tudi namen srečanja.

Večina krajanov je začasno nameščenih v turističnih kapacitetah. Govora je bilo tudi o plačilu, saj so po mnenju krajanov subvencije prenizke. "Pričakujejo stoodstotno poplačilo njihovih nastanitev, o čemer bomo razpravljali s pristojnimi," je dejal Šefic. V vmesnem času bi zavarovali vse objekte, da ne bi prišlo do dodatne škode, denimo zmrzovanja vodovoda.

Krajani so imeli tudi pripombe glede urejanja vodotokov, zato so se dogovorili, da bo direkcija za vode zadevo pregledala in ustrezno ukrepala. Prav tako bo v roku 14 dni organiziran obisk geologov, ki bodo krajanom razložili težave, povezane s plazom, je dodal Šefic.

Največje naselje, ki mu grozi selitev, je formalno sicer v občini Braslovče, gre za približno 150 hiš v Letušu. Vtis je, da bi se večina prebivalcev selila, poroča Radio Slovenija. Foto: STA

Nekateri prebivalci Strug so bili po avgustovski ujmi več dni odrezani od sveta, zdaj živijo razseljeni, nekateri so pri sorodnikih, drugi v apartmajih. Nezadovoljstvo, ki ga vse pogosteje izražajo, je predvsem posledica negotovosti, saj še vedno čakajo na informacije, ali se bodo lahko vrnili domov.

Kot je za Radio Slovenija dejal mizar Božo Robnik iz Strug, krajani želijo vedeti, pri čem so. "Želimo slišati rešitve za naše naselje. Kakršnekoli. Mi bi sicer najraje ostali v Strugah, ampak tudi če odločijo, da plazu ne bo mogoče sanirati, bomo to morali s cmokom v grlu sprejeti. Dejansko hiš ne moremo ne sanirati ne vlagati vanje. Na koncu res lahko odločijo, da bomo morali vse skupaj podreti in oditi na neko drugo lokacijo."

Največje naselje, ki mu grozi selitev, je formalno sicer v občini Braslovče, gre za približno 150 hiš v Letušu. Vtis je, da bi se večina prebivalcev selila, poroča Radio Slovenija.

V Savinjsko dolino se bo jutri podala tudi vlada.