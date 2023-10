Prebilič: Zadovoljni bi bili s 763 evri povprečnine

V predlogu zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2024 in 2025 je sicer povprečnina za obe leti določena v višini 700 evrov.

Sledi še en pogovor

Po Prebiličevih besedah so nekatere občine podfinancirane, druge pa so v boljšem položaju. Dejal je, da bodo v petek imeli v Laškem še en pogovor o povprečnini.

Poudaril je, da so se pogovarjali tudi o tem, kako so se občine odzvale ob letošnjih naravnih nesrečah. "Ugotovili smo, da smo vsi dali vse od sebe, smo pa tudi zaznali tiste točke, kjer menimo, da so potrebne izboljšave tako na državni ravni kakor tudi na naši lokalni ravni," je povedal Prebilič. Menil je, da v občinah obstaja veliko prostora za izboljšave.

Obrambni minister Marjan Šarec je povedal, da so analizirali, kako se je sistem zaščite in reševanja odzval v avgustovskih poplavah. Razpravljali so o tem, kako je delo potekalo na terenu, kakšna je bila vloga lokalnih skupnosti, kakšna vloga države ter kje je bil sistem komunikacije šibek. Ugotovili so, da na lokalni ravni včasih primanjkuje kadra in tudi načrtov.

"Treba bo še bolj tesno z roko v roki sodelovati z občinami za izboljšanje delovanja lokalne ravni, kar pomeni, da mora imeti vsaka občina svoj štab civilne zaščite," je dejal Šarec. Po njegovem mnenju je slovenski sistem zaščite in reševanja na visoki ravni, temu v prid pa priča število rešenih življenj.

Obnoviti bo treba vse, kar je bilo poškodovano ali uničeno

Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je napovedal, da se bo obnova po vodni ujmi začela v zelo kratkem času, trenutno pa so v fazi zagotavljanja pogojev za obnovo in kasnejši razvoj.

Obnoviti bo treba vse, kar je bilo poškodovano ali uničeno. Zakon o obnovi bo prinesel določene instrumente, da bi bili lahko bistveno bolj učinkoviti pri obnovitvenih delih. Po Šefičevem mnenju je treba zagotoviti ustrezno finančno konstrukcijo, ki bo omogočila, da se nujna obnovitvena dela tudi izvedejo.