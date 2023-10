Golob o nadomestnih gradnjah: na razpolago bodo že zgrajeni objekti

Tisti, ki ima potrebo po nadomestni gradnji, je upravičen do brezplačnega najema v stanovanjih javnega stanovanjskega sklada ali do povračila najemnine. "Pokličite na 114, če boste potrebovali pomoč pri plačilu najemnine, tudi če gre za sorodnike. Marsikdo ne ve, da je upravičen do povračila najemnine, tudi če je pri sorodnikih," je pojasnil premier.

Tisti, ki ima potrebo po nadomestni gradnji, je upravičen do brezplačnega najema v stanovanjih javnega stanovanjskega sklada ali do povračila najemnine. "Pokličite na 114, če boste potrebovali pomoč pri plačilu najemnine, tudi če gre za sorodnike. Marsikdo ne ve, da je upravičen do povračila najemnine, tudi če je pri sorodnikih," je pojasnil premier.

Po premierjevih obljubah o hitri pomoči so po besedah Aleksandra Rebrška (NSi) danes ljudem, prizadetim v avgustovskih poplavah, ostale le prazne obljube, porušene hiše in struge brez gradbene mehanizacije, občine in ljudje pa čakajo na obljubljen denar. Kot je v poslanskem vprašanju premierju izpostavil Reberšek, ljudje 74 dni po poplavah ne vedo, ali se bodo morali preseliti oz. ali naj začnejo obnavljati hiše. "Kaj pravzaprav delate?" je vprašal premierja.

Golob je izpostavil, da je vlada vrsto ukrepov že izvedla, med drugim so pred tednom dni na Koroškem odpirali vodovod, ki je bil zgrajen 30 dni pred "ambiciozno" časovnico. "Deset tisoč Korošic in Korošcev je dobilo nazaj pitno vodo, tudi zaradi delovanja te vlade, vse zasluge pa gredo lokalnim oblastem in županom," je dejal.

Vlada po poplavah sprejela že dva zakona, pripravlja še tretjega o obnovi

Prav tako je spomnil, da je vlada po poplavah sprejela že dva zakona, pripravlja še tretjega o obnovi. "Da nihče ni dobil denarja, pa je popolna laž," je dejal in spomnil, da sta prvo hitro finančno pomoč izplačevala Karitas in Rdeči križ, ki jima je vlada najprej nakazala deset milijonov evrov.

"Vsak, ki je utrpel škodo, je bil upravičen do med 500 in tri tisoč evri nadomestila. Če tega mogoče kdo ni dobil, naj pokliče na 114 in to pove, ker ta sredstva lahko zahteva tudi danes in jih bo lahko zahteval tudi v prihodnje," je bil jasen Golob. Ob tem je napovedal, da bodo za hitro finančno pomoč nakazali dodatna sredstva, če bi se izkazalo, da je bilo deset milijonov evrov premalo.

Drugo, izredno solidarno pomoč so začeli izplačevati prek centrov za socialno delo na podlagi interventne zakonodaje. Kot je dejal Golob, so ljudje dobili nakazanih že 18 milijonov evrov, še deset milijonov bodo nakazali v teh dneh.

Pojasnil tudi oceno škode, ki znaša okoli deset milijard evrov

Tistim, ki so v poplavah izgubili vse, pa bo država pomagala pri povračilu škode, vključno z nadomestnimi gradnjami. "Ko je govora o nadomestnih gradnjah, sem bil vedno jasen, da bomo dali na razpolago že zgrajene nadomestne objekte, da ne bo nihče čez zimo brez strehe nad glavo," je poudaril in dodal, da so objekti še vedno na razpolago.

Pojasnil je tudi oceno škode, ki znaša okoli deset milijard evrov. Kot je dejal, je neposredne škode za približno štiri milijarde evrov, a v tej številki marsikaj ni zajeto. "V tej škodi je na primer strošek hiše, ki je plazovito ogrožena, ni pa nobenega stroška ureditve tega plazu," je ponazoril.