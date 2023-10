Armenija bo Sloveniji namenila 50 tisoč evrov za pomoč po poplavah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska vlada sicer neposredno škodo in sredstva za odpravo posledic ujme ocenjuje na 9,99 milijarde evrov ter trenutno pripravlja vlogo za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada EU. Foto: STA / Bisol Group

"Armenska vlada je odobrila 50 tisoč evrov pomoči za Slovenijo pri odpravljanju posledic poplav, največje naravne nesreče v novejši zgodovini države," je na omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisala Badaljanova.

Ob tem je dodala, da je odločitev sledila sodelovanju armenskega zunanjega ministra Ararata Mirzojana na Blejskem strateškem forumu, kjer se je srečal z zunanjo ministrico Tanjo Fajon in izrazil pripravljenost pomagati Sloveniji.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je avgusta po ogledu najbolj prizadetih območij napovedala, da bo Sloveniji v letošnjem in prihodnjem letu na voljo do 400 milijonov evrov, od tega letos sto milijonov evrov. Če bo vloga kakovostna in kredibilna, bo država sredstva prejela hitro, porabiti pa jih bo morala v 18 mesecih.

Armenija bo pomoč Sloveniji namenila kmalu po bliskoviti vojaški operaciji, s katero je azerbajdžanska vojska sredi septembra prevzela nadzor nad regijo Gorski Karabah. Iz regije, ki se sicer nahaja na ozemlju Azerbajdžana, je od takrat v Armenijo zbežalo skoraj vseh 120 tisoč Armencev, ki so prej predstavljali večino prebivalstva v Gorskem Karabahu.